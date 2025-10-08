VIDEO: Otra vez una fuga en una pipa de gas causa estragos tras chocar en CDMX

Una fuga de gas en una pipa con capacidad de 5 mil litros provocó alarma en avenida Tláhuac, a la altura de Gallo de Oro, en la colonia Santa Anita Poniente, alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX).

Según las primeras investigaciones, el conductor de la unidad perdió el control luego de que se ponchara una llanta, lo que ocasionó que se impactara contra el muro de concreto del camellón de la Línea 12 del Metro, sobre avenida Tláhuac, entre avenida Amado Nervo y calle Gitana.

Fuga tras choque de pipa en avenida Tláhuac

El choque provocó la ruptura de una de las mangueras de abastecimiento, lo que generó una nube blanca que causó alarma entre transeúntes y vecinos de la zona, quienes de inmediato solicitaron la intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos para controlar la fuga.

Durante la emergencia, elementos de tránsito cerraron la circulación vehicular en varias calles aledañas.

El conductor de la pipa fue atendido por los servicios de emergencia, tras sufrir una crisis nerviosa.

Se registró una fuga en una pipa de gas L.P. sobre la avenida Santa Ana, en la alcaldía #Tláhuac. El cuerpo de bomberos informó que cerraron la válvula de emergencia sin que representara ningún riesgo para la población. Los comercios aledaños ya fueron evacuados. pic.twitter.com/pamJ9TKK9Y — Nacho Lozano (@nacholozano) October 9, 2025

Sin lesionados

Al momento del impacto, la pipa transportaba solo el 7% de su capacidad y posteriormente fue trasladada a las instalaciones de la Empresa Mexicana de Gas.

No se reportaron personas lesionadas.

