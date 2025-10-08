VIDEO: Vuelca lancha con turistas y bebés tras fuerte oleaje por huracán ‘Priscilla’

A pesar del riesgo de ser golpeados o aplastados por la embarcación, varios pescadores se acercaron valientemente para rescatar a la mujer y a la niña que permanecían dentro de la panga

Un video que circula ampliamente en redes sociales muestra el momento exacto en el que una panga (embarcación pequeña) cargada con turistas se vuelca frente a las costas de la playa Mismaloya, en Puerto Vallarta, debido al fuerte oleaje provocado por el paso del huracán Priscilla, que genera olas de entre 3 y 4 metros de altura.

Las imágenes muestran cómo la embarcación, en la que viajaban varios turistas, intenta maniobrar para desembarcar a los pasajeros, pese a las peligrosas condiciones del mar. Sin embargo, en cuestión de segundos, el fuerte oleaje impacta directamente contra la lancha, dificultando la maniobra y poniendo en riesgo incluso a los pescadores que se acercan para intentar encallarla y brindar apoyo.

En el video se logra observar con claridad que en la embarcación viajan un bebé, con pocos meses de nacido, y al menos tres niños acompañados de varios adultos. El bebé fue el primero en ser bajado por uno de los pescadores en medio del intenso oleaje, que arrastra a al menos a dos turistas que lograron descender, pero segundos después el mismo mar los arroja a la orilla de la playa para que puedan salir, mientras la lancha es levantada varios metros de altura con una persona a bordo, la cual carga a una niña entre sus brazos.

Conductor de la embarcación ignoró advertencias de las autoridades sobre el cierre a la navegación

Pocos segundos después, al menos dos turistas que ya habían descendido fueron arrastrados por las olas, aunque finalmente el mismo oleaje los arrojó hacia la orilla, permitiéndoles ponerse a salvo. Mientras tanto, la panga fue levantada varios metros de altura por una ola con una persona aún a bordo, quien sostenía a una niña entre sus brazos.

Las imágenes también muestran cómo, a pesar del evidente riesgo de ser golpeados o aplastados por la embarcación, varios pescadores se acercaron valientemente para rescatar a la mujer y a la niña que aún permanecían dentro de la panga, aferradas con fuerza tras haber estado a punto de volcar.

Afortunadamente, todos los ocupantes lograron descender antes de que las olas terminaran por volcar y hundir la embarcación.

El incidente ha sido atribuido a la imprudencia del conductor de la embarcación, quien habría ignorado las advertencias de las autoridades sobre el cierre a la navegación en toda la bahía. Cabe recordar que la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco (@PCJalisco) informó desde tempranas horas de este miércoles la activación de bandera roja en toda la Bahía de Banderas, indicando condiciones peligrosas para cualquier actividad marítima o recreativa en la zona costera.

La bandera roja es un protocolo de seguridad que indica alto riesgo por oleaje elevado, corrientes fuertes o presencia de fenómenos meteorológicos como tormentas o huracanes. Bajo esta alerta, queda estrictamente prohibido el ingreso al mar y la operación de embarcaciones menores.

Autoridades locales han reiterado el llamado a la población, prestadores de servicios turísticos y visitantes a no poner en riesgo su vida ni la de otros, y acatar todas las recomendaciones emitidas por Protección Civil y Capitanía de Puerto.

El huracán Priscilla, que ha generado fuertes lluvias y oleaje elevado en las últimas horas, sigue siendo monitoreado de cerca por las autoridades. Se espera que las condiciones comiencen a mejorar en los próximos días, pero por ahora se mantiene el cierre a la navegación y la alerta máxima en zonas costeras.

