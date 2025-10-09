Aclara titular de la Oficina Fiscal en Tampico que no hubo caída de plafones

Fernando Manzur Nader, titular de la dependencia, aclaró que no se registró ningún incidente de ese tipo y que el inmueble, por su antigüedad, registra únicamente detalles estructurales menores

TAMPICO, TAM.- Luego de que en redes sociales circulara la versión sobre una presunta caída de plafones al interior de la Oficina Fiscal del Estado en Tampico, el titular de la dependencia, Fernando Manzur Nader, aclaró que no se registró ningún incidente de ese tipo y que el inmueble, por su antigüedad, registra únicamente detalles estructurales menores que se atienden de manera inmediata.

“Como todo, es un edificio viejo; sin embargo, tengo que reconocer que la Secretaría de Finanzas ha sido muy puntual. Cada vez que tenemos un detalle o problema, se ataca inmediatamente. De hecho, ustedes pueden ver que el edificio está limpio, pintado… los problemas estructurales son naturales por la edad del inmueble y se van resolviendo día con día”

Respecto a los señalamientos difundidos en algunos medios digitales sobre presuntas fallas en la operación de la Oficina Fiscal, Manzur Nader aseguró que el personal continúa trabajando con normalidad y que las críticas en redes sociales no reflejan la realidad del servicio que se ofrece a los contribuyentes.

“Trato de no engancharme con ese tipo de situaciones; sabemos que siempre hay gente que no está de acuerdo en hacer las cosas bien. Nuestras instrucciones son claras: no distraernos, seguir con nuestro propósito de atender y servir puntualmente a los contribuyentes. Lo importante para nuestro gobernador, Américo Villarreal, es que el ciudadano salga satisfecho del trato y la atención que recibe en esta oficina”, puntualizó.

Manzur Nader añadió que, en coordinación con las Secretarías de Finanzas y Obras Públicas de Tamaulipas, se han realizado diversas acciones para mejorar las condiciones del edificio, entre éstas la rehabilitación de pisos en las plantas baja y alta, así como el reemplazo de lámparas y la adquisición de nuevo equipo de cómputo, con el objetivo de mantener en óptimo funcionamiento la atención al público.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón