Altamira va de prisa

EL RESBALÓN/MARIO ALBERTO PRIETO

Hace cuatro años que llegó Armando Martínez Manríquez a la presidencia municipal, se topó con una Altamira que tenía prisa, pero hoy ya nadie la detiene, esa es su realidad.

El presidente municipal acudió a un evento en la Ciudad de México, donde llevó a cabo la presentación del Polo de desarrollo económico para el bienestar de Altamira donde dio a conocer cada una de las áreas de oportunidad que tiene esta tierra, para que volteen a verla.

De toda la entidad, Altamira es la ciudad más propicia para el crecimiento y la llegada de inversiones tanto Petroquímicas como comerciales y turísticas, nadie más cumple con este perfil.

Y en la zona sur de Tamaulipas va encaminada, hermanada con Tampico y Madero, para aportar al crecimiento regional, donde próximamente no se descarta que será la ciudad que más empleos ofrezca y mejor remunerados por la gran fortuna que tiene de contar con el Puerto industrial de Altamira.

Pues la conectividad que tiene esta ciudad terrestre y marítima ha contribuido a que despegue rápidamente y nadie la va a

parar.

Hoy la tierra de Cuco Sánchez, ya es mucho más que un puerto, tiene recurso humano preparado y cada vez más los altamirenses tienen acceso a las universidades.

Altamira ha ingresado como una de las alternativas para el crecimiento y desarrollo del mercado nacional, por lo que vienen cosas mejores, que seguramente pronto veremos, cristalizarse.

Por todos y muchos más resultados, Armando tiene la aprobación de la ciudadanía, y casi nada el desgaste político que ha tenido en estos cuatro años.

Por todo su trabajo no es causalidad que en las encuestas resulte como el mejor alcalde del país de acuerdo a la casa Massive Caller con un resultado del 67 por ciento de aprobación, es decir, casi siete están contentos con los resultados que ha emitido y obtuvo el 48 por ciento de confianza.

Faltan dos años para que concluya su mandato y AMM se ha caracterizado como un presidente municipal, que no para en todo el día de trabajar de sol a sol, para estar alcanzando las metas que tiene para el resto de su trienio, siendo parte de esto lo que le ha generado que tenga el reconocimiento popular.

Una de sus principales promesas fue que Altamira dejara de ser considerado como un rancho y lo cumplió hoy. El Centro tiene un nuevo rostro con la llegada de la tienda Arteli, Chedraui, y seguramente van a llegar más tiendas de este nivel al ver el avance y el progreso que se tiene en las principales calles de la comuna.

Esta ciudad se había caracterizado por ser como el patito feo de un puerto preponderante, pero hoy es un lugar con pavimentación con limpieza con alumbrado público, pero principalmente con un alcalde que sueña con un mejor Altamira.

Armando, es de los pocos alcaldes en todo el estado de Tamaulipas que puede presumir que si la Ley le permitiera ir nuevamente a la reelección la gana sin ningún problema .

CHARO GLZ ES OTRO DE LOS CARTUCHOS QUEMADOS COMO CONSEJEROS

La tampiqueña Rosario González no deja ni un cargo en el PAN para compadre, se ha convertido en un ajonjolí de todos los moles.

Ha sido regidora porteña, Diputada Federal suplente y actualmente es legisladora local, todos estos cargos han sido de gratis, no le ha costado nada.

También fue dirigente estatal de los panuchos , los últimos dos puestos de los regaló Cabeza de Vaca, por eso ella considera su patrón.

Y ahora será consejera estatal, aunque obviamente ella va a hacer los que su jefe le ordene, además es otro cartucho quemado que apareció en las elecciones internos.

Charo debe de ir buscando su jubilación y darle chance a otras caras nuevas, por que además no ha ganado ni una elección.

Ya la raza está harta de todo esto.