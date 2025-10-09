Chocan dos tráileres, un camión y camioneta en carretera Victoria- Monterrey

Hidalgo, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Hidalgo acudió al kilómetro 77 de la Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey para brindar seguridad ante un choque múltiple.

Las unidades participantes fueron un tractocamión de plataforma que transportaba estructuras metálicas, un vehículo sedan, un tractocamión y un camión.

El hecho se suscitó cerca del poblado El Tomaseño, en el municipio de Hidalgo, sin personas lesionadas ni obstrucción de la vialidad.

Extreme precauciones al conducir ante la presencia de lluvias en diversos municipios de la entidad.

Por Jesús Berlanga