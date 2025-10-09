Encuestadora no confiable

ENROQUE/JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Pese a contar con autorización del INE para realizar su tarea investigadora, la empresa Massive Caller es una de las casas encuestadoras menos confiable de México.

Los resultados equivocados de los procesos electorales en los que ha participado así lo demuestran:

En la elección presidencial más reciente, la de 2024, por ejemplo, la firma adjudicó el triunfo a la candidata de la alianza del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, cuando la que ganó dos a uno la contienda fue la morenista Claudia Sheinbaum.

A excepción de Massive Caller, el resto de las empresas de opinión coincidieron en que tanto a lo largo de la campaña electoral como el día del cómputo de los votos la actual presidenta de la República siempre estuvo al frente de las preferencias de los electores.

El uno de mayo de 2024, un mes antes de las votaciones, el sondeo de la empresa aludida indicaba que había un empate técnico entre la candidata panista, a la que atribuía 38.9 por ciento de la simpatía popular, y de la 4T a la que daba un 38.7 %, dos centésimas abajo de la mencionada en primer término.

Y en la encuesta de salida del 2 de junio repitió que la opositora estaba dos puntos arriba de Claudia, pero el resultado del INE reveló que CSP había ganado por 30 puntos de ventaja.

La propia Xóchitl Gálvez descalificó la falta de seriedad de la empresa. El 26 de junio de 2022, cuando se preparaba para disputar la candidatura de la jefatura de gobierno de la ciudad de México dijo que recurriría a las empresas confiables para medir sus preferencias “Con gente seria, -expresó- no la de Massive Caller que cualquiera le paga y sale arriba”.

En las mediciones de gobernadores ocurrió lo mismo. En la pelea de la gubernatura de Veracruz del año pasado señaló como triunfador de la elección al panista José Yunes, pero Rocío Nahle, abanderada de la alianza de Morena, ganó 2 a 1.

Con resultados tan opuestos a los de las autoridades electorales el director de la empresa, José Carlos Campos, se vio obligado a admitir que se había equivocado rotundamente y que ignoraba cuál había sido la falla.

El sistema robótico que lanza miles de llamadas telefónicas en minutos utilizado por la compañía resultó un fraude ya que se ha comprobado que el 95 de las llamadas no son respondidas, hecho que refleja poca confiabilidad del método.

En la contienda electoral por la presidencia de 2018 el candidato del PAN, Ricardo Anaya, pagó a Massive Caller 4.6 millones de pesos para que midiera las tendencias, pero la factoría contratada se dedicó a realizar una campaña propagandística a favor del aspirante albiazul.

Esas cifras no solamente han restado credibilidad a la casa, sino que se ha ganado comentarios tan negativos como el que asegura que Massive Caller “no hace encuestas, hace negocios”.

Esa una de las razones por las que se ha convertido en una de las preferidas de aquellos gobernadores y alcaldes que andan mal en los niveles de aprobación y recurren a ella para tratar aparentar lo contrario y presumir lo que no son.

Para concluir, la decisión de la suprema corte de justicia de atraer el caso del Francisco García Cabeza de Vaca, al que se acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero, indica que la suerte judicial del exgobernador de Tamaulipas se encuentra en manos del máximo tribunal del país, que determinara si confirma su aprehensión o la deja sin efecto.

jlhbip2335@gmail.com

xxx