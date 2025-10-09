Este es el número de días que restan para que terminen las lluvias en México

Pareciera que las lluvias ya duraron más de lo normal, sin embargo, para esta temporada se prevé que haya menos (al menos un par) que el año anterior

CIUDAD DE MÉXICO.- Las lluvias en México, dicen los usuarios en redes sociales, pareciera han durado más tiempo que otros años, sin embargo, desde que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó sobre los días que se preveían para la temporada de huracanes, ciclones y más, se tenía conocimiento que durarían un periodo menor al de épocas anteriores.

Aún con ello, entre las inundaciones y afectaciones que se han sufrido en diversas partes de México, las y los mexicanos tienen la percepción de que las lluvias ya duraron un tiempo considerable y que, incluso, han sido más intensas que en otras temporadas, por lo que consultando la información del SMN, te compartimos cuántos días faltan para que terminen las lluvias en nuestro país.

Eso sí, en caso de que seas Team Calor, te adelantamos que si bien terminarán las lluvias, su finalización dará paso a los fríos del otoño y las nevadas del invierno, esto si vives en zonas serranas o montañosas. Las temperaturas serán bajas y aquí también te informaremos al respecto.

La temporada de lluvias en México comenzó el pasado mes de mayo

¿Cuántos días faltan para que terminen las lluvias en México?

Ya estamos en octubre y dicen que un día más es un día menos, por lo que para el día de hoy, faltan 52 días para que terminen las lluvias en México, tomando en cuenta que el SMN a través de la Conagua, informó que será hasta el 30 de noviembre cuando se espera deje de llover en el territorio nacional.

Aún con esta información, Conagua advierte que podría extenderse a unos cuantos días del mes de diciembre, por lo que deberás estar al pendiente de los boletines y comunicados de ambos organismos para que estés informado sobre el pronóstico del tiempo en esas fechas.

Además, de acuerdo a lo pronosticado por el SMN, todavía existe la posibilidad de que cuatro ciclones más se registren en el Océano Pacífico y de 3 a 7 en el Atlántico, por lo que todavía le queda poco más de un mes a estas lluvias que se siguen presentando en la mayor parte del país.

Las temperaturas también comenzarán a descender

¿Cuándo comenzó la temporada de lluvias?

El SMN recordó que la temporada de lluvias se establece su pico máximo en dos meses, que son agosto y septiembre, siendo este último el más lluvioso en nuestro país, por eso es que experimentas que las últimas semanas han sido de mucha lluvia, tomando en cuenta que octubre recién comienza.

El otoño entró a México el pasado 22 de septiembre, así que de manera gradual, como lo han comunicado tanto Conagua como el SMN, irán disminuyendo las temperaturas en todo el país.

Con información de HERALDO DE MÉXICO