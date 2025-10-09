Intensas lluvias mantienen en alerta al gobierno de Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Las fuertes lluvias que azotan Victoria desde la noche del miércoles mantienen en alerta máxima al gobierno municipal, que desplegó un operativo de emergencia para proteger a la población y atender incidentes en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CNA), en las últimas 24 horas se registraron 54.5 milímetros de precipitación, y se espera que las lluvias persistan durante las próximas horas debido a la inestabilidad tropical en el Golfo de México. El nivel de la presa Vicente Guerrero alcanzó 63.3% de su capacidad, equivalente a 2,477.26 hectómetros cúbicos, con un leve incremento previsto ante la continuidad de las lluvias.

Por instrucción del alcalde Eduardo Gattás Báez, personal de Protección Civil, Servicios Públicos y Obras Públicas realiza recorridos constantes para atender inundaciones, vehículos varados y vialidades obstruidas.

Durante la noche, se auxilió a un conductor cuyo vehículo quedó atrapado en una zanja sobre la calle 27 Iturbide, y se retiraron árboles y cables caídos en los fraccionamientos Magisterial y Arboledas.

En coordinación con COMAPA Victoria, Servicios Públicos ejecuta limpieza de rejillas y desagües pluviales para evitar encharcamientos, mientras que Obras Públicas realiza desazolves en calles afectadas por tierra y piedras, protegiendo vehículos y agilizando la circulación.

El gobierno municipal llama a la población a extremar precauciones, evitar transitar por zonas inundables y reportar cualquier incidente al 072 de Protección Civil.

Por Raúl López García