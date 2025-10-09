Intensifica COMAPA SUR operativos preventivos ante afectaciones ocasionadas por las lluvias

En coordinación con el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de Tampico y Ciudad Madero, el organismo mantiene presencia constante en los puntos más vulnerables, donde el personal operativo verifica las condiciones del terreno

Ante las afectaciones ocasionadas por las lluvias que se han registrado en la zona sur de Tamaulipas, COMAPA SUR ha intensificado sus operativos preventivos y de supervisión en sectores de Tampico y Ciudad Madero, con el propósito de salvaguardar la integridad de las familias y reducir riesgos derivados de los hundimientos que se han incrementado durante los últimos días.

En coordinación con el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de Tampico y Ciudad Madero, el organismo mantiene presencia constante en los puntos más vulnerables, donde el personal operativo verifica las condiciones del terreno, refuerza barricadas y señalización, y realiza la colocación de tapas en pozos de visita, además de monitoreos continuos para detectar nuevas afectaciones de forma oportuna.

Desde el año pasado, COMAPA SUR ha enfrentado un incremento sostenido de hundimientos y socavones en distintos sectores de la zona conurbada, los cuales se han atendido de manera progresiva, no obstante, las recientes precipitaciones han intensificado esta situación, lo que ha motivado el refuerzo de los operativos preventivos y de seguridad.

El organismo hace un llamado a la ciudadanía a mantener la precaución y la comprensión ante los trabajos que se realizan en la vía pública, recordando que estas acciones son medidas temporales de seguridad mientras se avanza en las soluciones estructurales.

Con estas acciones, COMAPA SUR reafirma su compromiso de trabajar sin descanso por la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de la población, avanzando con paso firme en la rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Tampico y Ciudad Madero.