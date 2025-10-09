Lluvia desborda ríos en #CdVictoria; incomunica ejido y arrastra a joven

Cerca de las 13 horas se reportó el desbordamiento del Río San Marcos a la altura de la salida a Tula.

Las recientes lluvias que se han dejado sentir en la capital de Tamaulipas ocasionaron el desbordamiento del río San Marcos y el río Los Troncones, dejando incomunicado a un ejido, mientras que en el primero de ellos un hombre fue rescatado por elementos de la Guardia Estatal.

Asimismo y casi de manera simultánea autoridades de Protección Civil cerraron el paso con cinta amarilla en el vado del acceso a la Colonia Las Vegas justo atrás del Zoológico de Tamatán.

El vado del 19, o de la colonia Las Palmas también fue rebasado por la corriente, poniendo en riesgo a habitantes de dicho sector, por lo que de inmediato las autoridades procedieron a su cierre a la circulación.

El que más llamó la atención fue el vado del 17, ubicado atrás del colegio Antonio Repiso, ya que éste además de desbordarse, se extendió a los carriles de circulación de la avenida del Estudiante y bulevar Guadalupe Victoria.

Ahi en ese punto, además de acordonar por ambos extremos, hubo presencia policial, tanto de Tránsito Victoria, así como de agentes de la Guardia Estatal.

Minutos antes de las 14:00 horas se reportó que un joven estaba siendo arrastrado por la corriente del río San Marcos a la altura de la colonia Moderna.

Una patrulla de la Guardia Estatal que andaba cerca del lugar de inmediato se acercó a la parte alta del puente.

Los agentes encontraron agarrado entre las ramas a un joven que previamente cayó al río y fue arrastrado por la fuerte corriente.

Con sogas lograron lazarlo, y desde la parte alta inicio el rescate, para después de varios minutos ponerlo a salvo.

Fue identificado como Ricardo Míreles Castillo, de 32 años de edad, y con domicilio en calle Flor de Liz de la colonia Moderna, a donde se dirigía cuando le ocurrió el accidente.

Afortunadamente resultó sólo con el gran susto, y una vez a salvo siguió su camino a casa.

Por otra parte, autoridades de Tránsito Estatal en punto de las 13:00 horas cerraron la circulación en el km 3 de la carretera Ínter ejidal, justo en el vado del río Los Troncones, pues el agua también rebasó por mucho, y con fuerza la carpeta asfáltica.

Se informó que el «camino viejo» al ejido también estaba cerrado debido a la creciente del mismo río.

El otro acceso al ejido La Libertad es por la carretera ínter Estatal Laborcitas-Ejido La Libertad, pero también estaba cerrada por el desbordamiento del vado en el ejido La Misión.

El último acceso disponible era rodear hasta ciudad Victoria, luego llegar hasta el km 14 de la carretera a Monterrey, y de ahi entrar al ejido Caballeros, pero también hay algunos vados, que de acuerdo a ejidatarios que conocen la zona, mencionaban también estarían rebasados por el agua del río.

Todavía para las 16:30 horas no se abría la circulación, siendo para entonces ya más de 3 horas incomunicados los residentes del ejido La Libertad.

Ejidatarios arriesgan la vida para poder cruzar

Ante la desesperación de no poder entrar y/o salir del ejido La Libertad, un grupo de ejidatarios comenzaron a meterse a la.fuerte corriente del río para quitar las enormes ramas qué obstruian el paso del agua por abajo del puente, esto sin importarles las recomendaciones que les hacían los agentes de Tránsito del Estado, pertenecientes al la Guardia Estatal.

Un jornalero junto con su bicicleta pasó el límite acordonado de la cinta amarilla, para después cargarla y pasar caminando por en medio de la fuerte corriente con su bicicleta en brazos.

Debido a que los agentes no pudieron controlar el desacato de la gente, y se vieron rebasados en número de personas, reportaron lo sucedido a sus superiores, llegando minutos después en apoyo agentes de la policía.

Hasta el momento de redactar esta nota, se informaba de saldo blanco en la capital tamaulipeca.

Por Jesús Berlanga