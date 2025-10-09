Lluvias inundan 9 colonias de Altamira

La directora de Protección Civil, María Luisa Cuevas Rivera, confirmó que el nivel del agua es crítico en algunos sectores del municipio.

Las intensas lluvias causaron inundaciones en al menos nueve colonias de Altamira, por tal motivo las autoridades solicitaron el apoyo de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para posibles evacuaciones.

“Tengo nueve colonias: Américo Villarreal como un 30 por ciento inundada, Villas de Altamira, Huatulquito donde está un poco más crítico, Tampico Altamira, Laguna Florida, Vuelta de las Yeguas, Francisco I. Madero y Lomas de Altamira”, detalló.

Resaltó la funcionaria que ya pidió el apoyo de la Marina y Sedena para poder evacuar a las familias que habitan las zonas de riesgo.

La situación es particularmente delicada en la colonia Los Presidentes, Sector Uno, donde el dren pluvial se desbordó y afectó a tres familias de forma crítica.

En la Américo Villarreal, el agua llegó a los domicilios de tres calles, aunque las familias se niegan a salir, aunque piden agilizar el desfogue del agua.

Protección Civil indicó que solo ha caído una pulgada de precipitación pluvial en Altamira, pero las autoridades esperan dos pulgadas más para este viernes.

María Luisa Cuevas Rivera, añadió que los Bomberos Municipales han atendido la caída de diez árboles a causa de los fuertes vientos y la humedad.

