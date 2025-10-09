Omar «N», exfutbolista de Chivas, habría comenzado el abuso contra su hijastra a los 10 años: abogado

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Soltero, abogado de la víctima del exfutbolista Omar “N”, reveló que los abusos sexuales del jugador contra su hijastra habrían comenzado cuando ella tenía entre 10 y 11 años.
En entrevista con Maca Carriedo para Maca Diario de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, detalló que las agresiones eran recurrentes, sistemáticas y que además el exdeportista ejercía control psicológico, amenazas y manipulación psicológica debido a que era pareja de la madre de la menor.
“La agresión sexual consistía en tocamientos incluso por debajo de la ropa interior sin llegar a ninguna introducción, esto la ley lo clasifica como abuso sexual infantil”, explicó Juan Soltero.
Agregó que “se agrava porque la víctima sea menor de 12 años, convivencia ocasional o permanente en el mismo domicilio que el sujeto activo aproveche los lazos afectivos o una posición de confianza o autoridad”.
Con información de HERALDO DE MÉXICO