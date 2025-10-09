Operan de emergencia a Alejandra Guzmán

La "Reina del Rock" mexicano fue intervenida quirúrgicamente por un problema en la columna vertebral.

CIUDAD DE MÉXICO.- La salud de Alejandra Guzmán vuelve a generar preocupación entre sus seguidores. En las últimas horas se dio a conocer que la cantante fue operada de emergencia de la columna vertebral,

El procedimiento que tomó por sorpresa al mundo del espectáculo y que preocupó tan a fans de la cantante como a medios de comunicación que siguen de cerca la vida de la famosa.

Una cirugía en la columna vertebral que encendió las alarmas

La noticia de la operación se viralizó rápidamente en redes sociales, provocando inquietud entre los fanáticos de Alejandra Guzmán, quien en los últimos años ha enfrentado diversas complicaciones médicas derivadas de problemas en la espalda.

En un programa de espectáculos se informó que la intérprete de «Eternamente Bella» fue ingresada al hospital y sometida a una cirugía de la columna el día anterior, aunque pidió calma al público, asegurando que la operación se realizó con éxito.

Empezó a circular la versión de que Alejandra Guzmán estaba en el hospital; efectivamente, fue operada el día de ayer de la columna vertebral. Después vamos a dar todo el parte médico, declaró Paty Chapoy.

Aunque no se han revelado los detalles clínicos completos, la periodista recordó que Alejandra Guzmán había confesado hace unos meses sufrir de hernias discales, lo que sugiere que la operación pudo estar relacionada con este padecimiento.

En una entrevista de hace dos meses comentó que tenía hernias discales, entonces supongo que fue una intervención bastante delicada para poner ya todo en su lugar, añadió la conductora.

El verdadero estado de salud de Alejandra Guzmán

Horas después, el equipo del programa de la periodista actualizó la información, confirmando que Alejandra Guzmán se encuentra estable, en recuperación y fuera de peligro.

La información que tenemos es que salió perfectamente bien de la operación, se está reponiendo y está muy bien, indicaron los conductores del programa.

La noticia ha traído alivio a los seguidores de la llamada «Reina del Rock», quien en meses recientes había cancelado presentaciones por motivos de salud. Incluso su padre, el actor Enrique Guzmán, había asegurado tiempo atrás que su hija se encontraba mejorando, aunque evitó dar mayores detalles.

En espera del informe oficial

Hasta el momento, el equipo de Alejandra Guzmán no ha emitido un comunicado formal, pero se espera que en las próximas horas se dé a conocer un parte médico completo con el diagnóstico y el plan de recuperación de la intérprete de la cantante.

Mientras tanto, sus seguidores mantienen activa una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, deseándole una pronta recuperación y enviándole fuerza en este nuevo episodio médico que enfrenta.

Con información de EXCÉLSIOR