Ponen en “rojo” a doce municipios; falta de agua

Semáforo hidráulico alerta que existe poca disponibilidad de agua y amenaza la escasez del vital liquido en esos lugares

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Tamaulipas enfrenta un panorama preocupante en materia de agua tras concluir la temporada de lluvias: 12 municipios fueron clasificados en nivel rojo dentro del Semáforo del Cuidado del Agua, debido a su bajo nivel de disponibilidad y riesgo de desabasto.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social durante la XXII Reunión Ordinaria del Comité de Seguimiento, encabezada por su titular, Raúl Quiroga Álvarez, en el municipio de Nuevo Morelos.

En la sesión se presentó el balance hidráulico justificativo de las cuencas del estado, documento que sirve como base técnica para definir el nivel de alerta de cada municipio.

Los resultados confirman que el norte y noreste del estado concentran la mayor presión sobre el recurso, debido a la falta de lluvias y la disminución de los volúmenes de almacenamiento en las presas.

De acuerdo con el informe, los municipios de Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Nicolás, Tula y Valle Hermoso permanecen en color rojo, lo que representa alerta máxima por la escasez del recurso.

Mientras tanto, Aldama, Altamira, Madero, González, Tampico, El Mante y otros siete municipios se ubican en color verde, con niveles estables. En tanto, 17 municipios, entre ellos Victoria, San Fernando y Ocampo, están en color amarillo, lo que implica una situación intermedia que requiere vigilancia y uso racional del agua.

Durante su intervención, Quiroga Álvarez informó que las presas internacionales La Amistad y Falcón almacenan actualmente 236 millones de metros cúbicos, un nivel inferior al promedio histórico. A pesar de ello, aseguró que el abasto doméstico está garantizado, aunque se implementarán acciones adicionales de eficiencia y ahorro en los organismos operadores.

“El reto hídrico es una prioridad del Gobierno del Estado, y la colaboración con los municipios será clave para enfrentar esta situación con responsabilidad y visión de futuro”, afirmó el funcionario.

El encuentro contó con la participación de autoridades municipales, gerentes de COMAPA y representantes de organismos operadores, quienes expusieron estrategias locales para fortalecer la cultura del agua y reducir el desperdicio.

Con esta reunión, la Secretaría de Recursos Hidráulicos busca mantener un monitoreo permanente del estado del agua en Tamaulipas, un tema que se vuelve cada vez más urgente ante los efectos del cambio climático y la escasez de lluvias en amplias regiones del estado.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON