Prohiben a ex Secretaria de Finanzas salir del país

Un juez impuso medidas cautelares a María de Lourdes “N”, ex secretaria de Finanzas en el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca

Tras comparecer a juicio este jueves, un juez dictó medidas cautelares a María de Lourdes “N” exsecretaria de Finanzas del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, a quien se le acusa de los presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades.

De acuerdo a la información proporcionada por los representantes legales del gobierno tamaulipeco, el juez realizó este día la audiencia y prohibió a la ex funcionaria de Cabeza de Vaca salir de Reynosa y del país.

Maria de Lourdes “N” es señalada por hechos que ocurrieron el 5 de agosto de 2021, en las oficinas del Gobierno del Estado, en su calidad de servidora pública como secretaria de Finanzas, por dar una aplicación distinta a los fondos públicos que tenía a su cargo por la cantidad de $139,328,239.47.

Durante la audiencia de este jueves, el juez dispuso la firma periódica de María de Lourdes “N” en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares (UMECA) cada 8 días; una garantía de 300 mil pesos y la prohibición para salir de la ciudad de Reynosa.

Asimismo, se estableció que la próxima audiencia se realizará el próximo 14 de octubre a las 17:00 horas.

La ex Secretaria de Finanzas se suma a la lista de funcionarios de la administración anterior que enfrentan procesos ante la justicia.

En el mes de agosto, una jueza de la Primera Región de Tamaulipas dictó fallo condenatorio contra Mario Gómez Monroy, ex Secretario de Educación, tras encontrarlo penalmente responsable de ejercicio ilícito de servicio público y peculado.

Staff

Expreso-La Razón