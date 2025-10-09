Pronostican hasta 175 milímetros de lluvia acumulada

Protección Civil mantiene vigilancia en zonas bajas y exhorta a la población a evitar transitar por calles anegadas y resguardar objetos susceptibles al viento o al agua, ante la posibilidad de afectaciones por las lluvias continuas en el sur de Tamaulipas

TAMPICO, TAM.- Hasta 175 milímetros de lluvia acumulada podrían registrarse en Tampico y la zona sur del estado entre este martes 8 y el viernes 10 de octubre, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El anuncio fue hecho esta tarde en rueda de prensa por José Antonio Marín Flores, director de Protección Civil de Tampico; Rafael Chirinos Aguilar, subdirector regional de Protección Civil en el sur de Tamaulipas; Juan Carlos Espíndola Espíndola, coordinador de Estados y Municipios de Protección Civil Nacional y Rogelio Ontiveros Arredondo, secretario de Obras Públicas.

“No queremos alarmar; sin embargo, queremos recalcar que ante cualquier tipo de contingencia puede marcar el 911. La Conagua, a través del Servicio Meteorológico Nacional, ha indicado que del 8 al 10 de octubre podríamos tener lluvias de entre 50 a 175 milímetros en acumulados”, señaló Marín Flores.

El funcionario indicó que solo este martes se registraron 35 milímetros de precipitación, lo que provocó encharcamientos en distintas zonas bajas de la ciudad.

Las autoridades recomendaron a la población evitar salir durante lluvias intensas, no cruzar zonas encharcadas a pie ni en vehículo, reducir la velocidad, mantener las luces encendidas y guardar una distancia prudente entre automóviles.

También informaron que se mantiene un monitoreo permanente en sectores vulnerables como las colonias Vicente Guerrero, sector Moscú, Morelos y Pescadores.

“Tuvimos afectaciones menores por lluvias torrenciales en la Moscú, Pescadores y Morelos. Son lluvias puntuales que provocan afectaciones momentáneas, pero al dejar de llover todo vuelve a la normalidad. Pedimos mucha precaución a los conductores”

Respecto al socavón formado en la avenida Las Torres, en la colonia Las Américas, señaló que es atendido por la Comapa Sur, autoridad competente en el tema.

Los tres niveles de gobierno confirmaron que se mantiene instalado un Centro de Mando preventivo en el cuartel de bomberos, desde donde se coordinarán las acciones de atención ante cualquier contingencia derivada de las lluvias de los próximos días.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorologico Nacional (https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas) de la Comision Nacional del Agua.

El temporal que afecta a la región tiene su origen por la interacción de dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, la primera al sur de Oaxaca y la segunda frente a las costas de Veracruz, ambas en interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica en el Pacífico Sur Mexicano, mantendrán el temporal de lluvias muy fuertes a intensas en estados del noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán; pronosticando lluvias puntuales extraordinarias en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, así como puntuales torrenciales en Oaxaca. Adicionalmente, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en el centro del país, incluido el valle de México.

Finalmente, un canal de baja presión sobre la sierra Madre Occidental aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará chubascos y lluvias fuertes en estados del norte y occidente de la República Mexicana.

Por Cynthia Gallardo/José Luis Rodríguez

Expreso La Razón