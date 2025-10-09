Rescatan a hombre que quedó atrapado por la corriente del San Marcos

Ciudad Victoria.- Elementos de la Guardia Estatal y Protección Civil rescataron a un hombre que quedó atrapado por la fuerte corriente del río San Marcos, a la altura de la colonia Moderna.

El incidente ocurrió durante la tarde del jueves, por lo que personal policial y de rescate se trasladaron de inmediato al lugar.

De acuerdo con la información proporcionada, el rescatado responde al nombre de Ricardo Mireles, de 31 años de edad, con domicilio en la calle Flor de Liz de la misma colonia Moderna.

Se desconoce qué hacía el individuo en el lugar, pero se confirmó que logró aferrarse a un árbol mientras la corriente amenazaba con arrastrarlo.

Tras una serie de maniobras, el equipo de rescate logró sacarlo del caudal y ponerlo a salvo.

Las autoridades confirmaron que el hombre no sufrió lesiones de consideración, por lo que posteriormente fue trasladado a su domicilio.

Ante este incidente, las autoridades exhortan a la ciudadanía a no acercarse a drenajes pluviales, arroyos y ríos, ya que continúa registrándose la llamada “venida” de agua.

Protección Civil alertó que las lluvias intensas persistirán en la región.

Por Alfredo Peña