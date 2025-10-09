Se forma la tormenta tropical ‘Raymond’ en las costas de Guerrero

La depresión tropical Diecisiete-E evolucionó a tormenta tropical Raymond frente a las costas de Guerrero. Provocará lluvias torrenciales e intensos vientos en el Pacífico mexicano, informó Conagua.

CIUDAD DE MÉXICO.- La depresión tropical Diecisiete-E se intensificó este jueves a tormenta tropical ‘Raymond’, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo detalló que el fenómeno se localiza a 125 kilómetros al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero, y a 190 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de hasta 95 km/h.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, ante el riesgo de lluvias intensas, oleaje elevado y fuertes vientos en la región del Pacífico mexicano.

‘Raymond’ provocará lluvias torrenciales

De acuerdo con el reporte de las 12:00 horas, Raymond provocará afectaciones en la región:

•Lluuvias torrenciales en las costas de Guerrero y Michoacán

•Lluvias intensas en el norte y suroeste de Oaxaca

•Lluvias muy fuertes en Colima

•Lluvias fuertes en Jalisco

Además, se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de hasta 3.5 metros en costas de Michoacán y Guerrero, así como vientos de 40 a 50 km/h y oleaje de 2.5 metros en Colima, Jalisco y Oaxaca.

⚠️Durante este mediodía, la #DepresiónTropical Diecisiete-E, se intensificó a la #TormentaTropical #Raymond frente a las costas de #Guerrero. Toda la información en el gráfico ⬇️ pic.twitter.com/aQEoxZ6Cvw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2025

Trayectoria de la tormenta Raymond

El SMN informó que ‘Raymond’ tiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h, por lo que podría moverse paralelamente a las costas del país.

Hasta el momento, no se espera que el ciclón se intensifique, sin embargo, podría tocar tierra como depresión tropical el próximo 11 de octubre.

Piden extremar precauciones

El SMN recomendó extremar precauciones por posibles deslaves, inundaciones y aumento en ríos y arroyos, además de atender los avisos del Sistema Nacional de Protección Civil.

Raymond es el décimo séptimo ciclón con nombre de la temporada de huracanes 2025 en el Pacífico, la cual concluirá oficialmente el 30 de noviembre.

Con información de EXCÉLSIOR