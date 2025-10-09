Tamaulipas, la ley aduanera y la impunidad

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría las reformas a la Ley Aduanera, propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, en las que se establecen controles más estrictos sobre las funciones de los agentes aduanales.

En un escenario en el que los agentes aduanales están en el centro de la atención por el escándalo del huachicol fiscal, reconocido oficialmente por las autoridades federales, la medida busca establecer reglas más claras y firmes para el trabajo de las agencias aduanales.

El problema de la evasión de impuestos derivado del huachicol fiscal es calificado como grave por el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Y debido a que la situación parece incontrolable, se busca empezar por fijar más controles desde el origen: los trámites de importación y exportación.

La reforma discutida esta semana tiene particular importancia para Tamaulipas, el estado que concentra la mayor cantidad de cruces fronterizos y que tiene en Nuevo Laredo a la aduana con mayor volumen de comercio exterior en América Latina.

Justamente, esta semana el coordinador de los diputados federales tamaulipecos, Carlos Canturosas Villarreal, oriundo de Nuevo Laredo, participó en la sesión en la que se aprobó dicha reforma.

El propio Canturosas anunció desde el lunes que la sesión sería trascendente, porque establecería medidas para que los agentes aduanales asuman una mayor responsabilidad en cada operación que realicen sus clientes en materia de comercio exterior.

Con ello se busca que participen activamente en la prevención de ilícitos.

Como decía, para Tamaulipas las nuevas reglas aplicables a los agentes aduanales son relevantes, pues en semanas anteriores el gobierno federal canceló varias patentes a quienes estuvieron involucrados en casos de tráfico de combustibles detectados por las autoridades.

Siendo además Nuevo Laredo la principal puerta mexicana al comercio internacional y el paso más destacado de mercancías hacia Estados Unidos y Canadá, la reforma viene a darle certeza a la supervisión de las operaciones de las agencias aduanales.

Y, como dato adicional, el hecho de que Canturosas Villarreal haya participado y expuesto los puntos de vista que dan sustento a la propuesta hace que la aprobación de las reformas constituya un punto a su favor como activo diputado federal.

La modificación a la Ley Aduanera forma parte de las acciones que, de manera reactiva, está emprendiendo el gobierno de la presidenta Sheinbaum para enfrentar el problema del contrabando de combustible.

Ese ilícito, que le ha costado miles de millones de pesos al erario a través de la evasión fiscal, creció y se consolidó al amparo de la protección de mandos colocados en puestos estratégicos en numerosas aduanas durante la administración anterior.

Con todo el contexto, empezar por las reformas a esa ley, dar mayores responsabilidades a los agentes aduanales en caso de que se cometan delitos en operaciones de comercio exterior y buscar prevenirlos, es una parte de la estrategia que debe implementarse.

La otra, urgente y deseable, es que el gobierno de la presidenta Sheinbaum avance también en la investigación y sanción de quienes participaron en las redes de contrabando de combustible, lo mismo entre empresarios que entre funcionarios, incluidos algunos miembros de la Secretaría de Marina señalados en distintas versiones.

Mientras eso no suceda, mientras no haya políticos y mandos de alto nivel detenidos y procesados, todo será mera demagogia. Incluyendo la reforma aprobada esta semana en el Congreso.

AMÉRICO Y AUTORIDADES DE ESTADOS UNIDOS ANALIZAN LA SEGURIDAD FRONTERIZA

Hace días, la víspera de la toma de posesión de los nuevos integrantes del Poder Judicial del estado, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos visitaron Tamaulipas, para realizar varias actividades.

Una de ellas fue una reunión con él gobernador Américo Villarreal Anaya en Palacio de Gobierno, en la que se analizaron temas como la seguridad fronteriza, convertida en una prioridad de la administración estatal.

También se habló de temas comerciales y de inversión económica, especialmente en las zonas en las que existen proyectos en marcha o hay interés por destinar recursos del vecino país del norte.

La idea del encuentro fue fortalecer los lazos amistosos que históricamente tiene Tamaulipas con Estados Unidos a través d ella vecindad con Texas y por supuesto, también revisar el escenario económico en el largo plazo.

Los representantes de la embajada estadounidense y el gobernador hablaron igualmente de proyectos de importancia estratégica como el Puerto del Norte que empezó a operar en Matamoros y el Polo para el Desarrollo que el gobierno mexicano se propuso impulsar en Altamira.

Los dos son vitales en la estrategia de la Federación para consolidar al país como potencia económica en el sector industrial y portuario.

Como les dijo Américo en su reunión, para el gobierno estatal es vital promover las oportunidades de negocios que ofrece el estado, porque eso permitirá avanzar en la consolidación de Tamaulipas como un motor de desarrollo que genere beneficios para sus habitantes y para el país.

EL PAN RETRASA LA RENOVACIÓN DE SU DIRIGENCIA ESTATAL

El Comité Directivo Estatal del PAN decidió retrasar la publicación de la convocatoria para llevar a cabo el proceso de renovación de la dirigencia.

Aunque los estatutos establecen que la dirigencia estatal del PAN debió emitir la convocatoria a más tardar este mes, parece que será hasta diciembre cuando eso suceda, para que la elección se realice en el primer trimestre de 2026.

Desde la derrota en la elección por la gubernatura, el panismo se replegó porque después perdió la mayoría calificada en el Congreso y las principales Presidencias Municipales.

Además, el ánimo que dejó esta acumulación de tropiezos y el malestar que provocó el estilo avasallador de Francisco, el ex gobernador, y de su hermano Ismael entre liderazgos panistas que no coincidían con ellos, agravó la situación.

Hoy, mientras se definen tiempos y detalles como el género que deberá tener quien aspire a la presidencia del partido en Tamaulipas, algunos se mueven ya buscando generar consensos.

En ese contexto, César «Truco» Verástegui estuvo ayer en la zona sur del estado para empezar a tener varias reuniones.

El diputado federal y excandidato a la gubernatura por el PAN, sigue buscando el apoyo de la militancia para, cuando sea el momento, tratar de conseguir el triunfo en la contienda interna por la presidencia estatal del partido.

