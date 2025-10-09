Tamaulipas, tercer lugar en crecimiento industrial

El estado se ubicó en el tercer lugar nacional en crecimiento industrial durante junio de 2025, con un avance del 2.9% mensual y 8.6% anual, según el INEGI

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Tamaulipas se ubicó en el tercer lugar de las economías industriales más dinámicas del país al reportar una variación mensual del 2.9 por ciento, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF).

En junio de 2025 y con cifras desestacionalizadas, la actividad industrial registró los mayores incrementos en Nayarit, Sinaloa y Tamaulipas, además del Estado de México, Querétaro, Sonora y Colima, con respecto al mes previo, en términos reales.

Mientras que a tasa anual, en el sexto mes del año, los estados donde la actividad industrial presentó mayor ascenso fueron Nayarit, Baja California Sur, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa.

En el caso de Tamaulipas, el crecimiento de la actividad industrial en la comparativa anual fue de 8.6 por ciento, ubicándose en el cuarto lugar nacional, lo que refleja el fortalecimiento sostenido de las actividades del sector secundario en el estado, dijo Ninfa Cantú Deándar.

La Secretaria de Economía, destacó que este resultado es reflejo del trabajo coordinado del gobierno estatal con el sector productivo para integrar ua economía dinámica en la entidad.

“Tamaulipas es hoy una entidad con una base industrial sólida y diversificada; todos los sectores que integran la actividad industrial (minería, construcción, generación y transmisión de energía, así como manufactura), registraron crecimiento, lo que habla de una economía dinámica y con rumbo claro”, señaló.

Los datos del Inegi dan cuenta que a tasa anual y con cifras originales, en junio de 2025, el sector de la minería registró incrementos en Tamaulipas del 84.9 por ciento, colocándose en el primer lugar, seguido de Michoacán, Chiapas, Jalisco y Colima.

En generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, sobresalieron los aumentos en Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Michoacán y Tamaulipas con una variación anual del 13.1 por ciento.

En el sector de la construcción la variación anual en l aentidad fue del 10.8 por ciento y en el de industrias manufactureras del 2.5 por ciento, de acuerdo con el reporte del IMAIEF.

Cantú Deándar explicó que el repunte del sector industrial responde al impulso de nuevas inversiones en energía, infraestructura, manufactura y actividades petroleras, factores que han detonado el desarrollo de las regiones productivas del estado.

“En la estrategia económica del gobernador Américo Villarreal Anaya, la atención a la industria establecida y el diálogo permanente con los actores productivos es clave para mantener el dinamismo económico en nuestras regiones”.

Además de promover nuevas inversiones en sectores estratégicos como el automotriz, eléctrico-electrónico, químico-petroquímico, aeroespacial, logístico, médico, de semiconductores y de alimentación, señaló.

Actualmente, el 60% de los proyectos de inversión confirmados en Tamaulipas están vinculados al sector industrial, “Eeste crecimiento es muestra de la confianza que Tamaulipas inspira a los inversionistas nacionales y extranjeros”.

Cantú Deandar dijo que Tamaulipas existe un entorno productivo estable, “con infraestructura moderna y un clima laboral favorable para seguir generando bienestar y prosperidad compartida”.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón