Tres tranvías turísticos brindan a usuarios transporte gratuito desde el Centro Histórico de Tampico

Los tranvías turísticos hicieron traslados gratuitos de personas desde el Centro Histórico de Tampico.

TAMPICO, TAM.- A causa de las intensas lluvias registradas en las últimas horas fueron suspendidos los recorridos turísticos que brindan los tranvías por la ciudad, los pontones por el paseo Canal de la Cortadura y los guías en la ex Aduana Marítima de Tampico, informó hoy Karime Cámara Chain, directora de turismo de la administración municipal porteña.

«Hoy, los servicios turísticos se suspendieron las lanchas y el tranvía. Pero están los chóferes y el personal de oficina atentos a la indicación de la presidenta; esperemos que todo esté bien y que la ciudadanía esté en resguardo. Nosotros, atentos con la ciudadanía para poder ayudar»

La funcionaria municipal dio a conocer que anoche por instrucción de la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal se dispuso que en apoyo a la ciudadanía que al salir de sus labores en negocios de la zona centro de Tampico, quedó varada por la falta de unidades de transporte público de distintas rutas; los tranvías turísticos hicieron traslados gratuitos de personas desde el Centro Histórico de Tampico.

«Son tres tranvías… los dos que han circulando varios años y el nuevo que se acaba de adquirir el mes pasado los tres tranvías están a disposición a la hora que la presidenta y Protección Civil nos indiquen»

La funcionaria municipal expresó que en la dirección de turismo que se ubica en el paseo turístico Canal de la Cortadura se encuentran los operadores de los tranvías para coadyuvar en el traslado de la ciudadanía que lo requiera, de determinarse por la autoridad municipal.

«Estamos en espera y pendientes con los chóferes, cualquier indicación de la presidenta para estar ayudando a la población con este caso de inundaciones en la ciudad»

Cámara Chain por último, dio a conocer que por las lluvias la Secretaría de Cultura de Tampico determinó la suspensión de las actividades al aire libre que son parte del Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón