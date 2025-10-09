Vecinos de Altamira detienen a chofer tras dañar instalaciones eléctricas

Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves en la calle Violeta, en donde un autobús de la ruta Serapio Venegas por Bulevar, terminó impactado con un poste de telefonía

ALTAMIRA, TAM.- Residentes de la colonia Américo Villarreal de Altamira, retuvieron al chófer de un microbús que presuntamente intentó darse a la fuga tras causar daños en instalaciones eléctricas.

Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves en la calle Violeta, en donde un autobús de la ruta Serapio Venegas por Bulevar, terminó impactado con un poste de telefonía.

“Vi que dio vuelta el autobús y se llevó el poste y mi registro y como que venía huyendo porque en la esquina ya había tirado un medidor, entonces él quería huir sin afrontar las consecuencias, pero después ya salieron los vecinos para auxiliarme, me aventó el camión”, declaró la señora Carolina Castillo.

Al sitio del accidente llegaron elementos de la Dirección de Tránsito, mientras que el coordinador de peritos Pablo Fernández se encargó de tomar conocimiento y dialogar con los afectados.

Las unidades de transporte público deben circular por la calle Jazmín, sin embargo al estar inundada, los operadores deben buscar rutas alternas.

Tanto el operador como la unidad, estuvieron retenidos por más de una hora hasta que llegó el personal de la aseguradora.

“Aquí donde estamos es la entrada de varias colonias como la Serapio Venegas, la Jazmín y la principal que es la de la ruta no hay paso, se encuentra inundada, no hay por dónde salir”, concluyó.

Por Óscar Figueroa

La Razón