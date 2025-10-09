VIDEO: Auxilian a surfista que quedó atrapado entre marejadas del huracán ‘Priscilla’

Un surfista fue rescatado luego de quedar atrapado en la marejada provocada por el huracán Priscilla en Mazatlán.

CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático y pobladores auxiliaron a un surfista atrapado por varios minutos en medio del fuerte oleaje provocado por el huracán Priscilla, en Playa Olas Altas, en Mazatlán, Sinaloa.

Según se observa en un video difundido en redes sociales, el joven fue derribado por una ola que lo arrastró entre corrientes intensas, arrebatándole su tabla de surf en plena marejada ciclónica. El surfista luchó por mantenerse a flote en una zona de rompiente, mientras los rescatistas se preparaban para intervenir.

🌊🛟Elementos del Escuadrón Acuático de Mazatlán lograron rescatar a un surfista que quedó atrapado en el alto oleaje que se registra en Playa Olas Altas, tras varios minutos de tensión y maniobras el hombre fue puesto a salvo. pic.twitter.com/xxzPB7hPCS — MeganoticiasCuliacán (@Meganoticiascln) October 8, 2025

Coordinación y orientación evitaron un rescate completo

El comandante del escuadrón, Gustavo Espinoza Bastidas, informó que no fue necesario realizar un rescate completo, ya que, mediante apoyo y orientación desde tierra, el joven logró salir por sus propios medios. Aunque fue aventado contra las piedras, sólo presentó signos de cansancio y se encuentra en buen estado de salud.

El Escuadrón Acuático mantiene coordinación constante con la Asociación de Surfistas de Mazatlán, con quienes se acordó que únicamente deportistas experimentados podrán ingresar al mar en puntos específicos como Playa Olas Altas y Playa Pinitos, mientras persistan los efectos del huracán.

Las autoridades de Protección Civil de Mazatlán reiteraron el llamado a la ciudadanía para no ingresar al mar ni acercarse a zonas de riesgo como el Malecón o los restaurantes de la franja costera, donde se registra oleaje intenso por el paso de Priscilla.

Con información de EXCÉLSIOR