VIDEO: Exhiben a mujer por golpear con una escoba a joven que se estacionó frente a su casa

CIUDAD DE MÉXICO.- Un joven denunció a través de redes sociales cómo una mujer de la tercera edad lo agredió a golpes por “taparle su coladera”, misma que se encuentra en vía pública; sin embargo, se escucha a la mujer afirmar que este desagüe es de su propiedad, algo que ha generado polémica entre los internautas.

En el video difundido en redes sociales se aprecia a una mujer de suéter rosa señalando un auto azul y visiblemente molesta y reclamando a un joven, quien recién comenzaba a grabarla para exhibirla. Tras subir el clip, internautas bautizaron a la mujer como ‘Lady Coladera’.

El conflicto entre los dos involucrados inició cuando el joven se estacionó frente a la casa de la mujer, quien se molestó no sólo porque le taparan la entrada, sino también porque justo en donde estaba estacionado el auto se encuentra una coladera que conecta al drenaje.

De acuerdo con lo que se aprecia en el clip viral, la mujer comenzó a gritarle al joven por estorbarle y aparentemente por no dejarla hacer la limpieza de forma correcta. Sobre todo, se escucha decir, quería quitar la basura que se suele acumular en las coladeras, sobre todo en esta temporada de lluvias.

Momentos antes de la agresión.

“Es mi entrada, de mi puerta. Voy a enjuagar mi coladera que está ahí y usted la está obstruyendo y no me deja quitar la basura de mi coladera”, le reclama.

Al no obtener ninguna respuesta del conductor, quien se encontraba fuera del auto, la señora comenzó a golpearlo con un rastrillo, un tipo de escoba con el que se recogen las hojas de los árboles.

Por su parte, el joven se hace para atrás tratando de evitar el conflicto y sobre todo, resultar herido por la agresión. Aunque el video dura apenas 20 segundos, también se escucha cómo la molestia de la adulta mayor no sólo incluyó palazos del rastrillo, sino también insultos.

“No esté ching**do, pend**o, eh. No se meta conmigo”, le reclama.

Hasta el momento se desconoce el lugar exacto en el que ocurrió la agresión de la adulta mayor al joven, pero se ha confirmado que ocurrió en las calles de México. Tampoco se conoce en qué terminó el conflicto entre los dos involucrados.

#LadyColadera Es una prueba más de como mucha gente ignorante considera que el frente de su vivienda le pertenece nada más porque si…😲 pic.twitter.com/ZIm6PJnxCb — ★·.·´HeChIzErO`·.·★ (@Hechizero_38) October 9, 2025

Pese a ello, en redes sociales se ha desatado la indignación por el caso y ante la molestia de usuarios de redes sociales se ha bautizado a la mujer como ‘Lady Coladera’. En los comentarios se leen mensajes como:

•Vive en la coladera o como??

•Agresiva e ignorante la señora.

•Por lógica, no por ley el lugar de afuera le corresponde al dueño de la casa así ha sido siempre, pero si tus autos no caben en tu lugar, sí tienes el poder adquisitivo para varios autos entonces renta una pensión y deja de joder a los demás.

•Qué le pasa con eso puede lastimar fisicamente a la persona, y luego esta llorando de que no hizo nada y ahi esta la prueba espero y la castigue la ley.

•Uno como propietario trata de mantener limpia su casa así como la banqueta y la calle, por pura decencia. Para que llegue un desconocido a llenar de basura o poner su chatarra en frente de la casa, propiciando que se acumule más basura.

•incomprensión de dos partes, que bonito hubiera sido, si el tipo dice ok, señora me muevo para limpiar la colera, yo le ayudo. La señora no se enojaría y en cambio, se lo agradecería. Ser amables y respetuosos nada cuesta.

•Ella si puede agredir, ah pero no le respondas los golpes porque te acusa de quererla matar, chale ches viejas locas, amargadas,

Con información de HERALDO DE MÉXICO