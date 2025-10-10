Acumula Tampico 280 milímetros de lluvia en cuatro días

Solamente opera 30% de transporte público en la zona conurbada

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En los últimos cuatro días, Tampico ha registrado 280 milímetros de precipitación acumulada, informó José Antonio Marín Flores, director de Protección Civil, al encabezar la reunión del Centro de Mando Preventivo y Permanente, instalado para coordinar la asistencia ante las lluvias intensas.

El funcionario detalló que, debido a los escurrimientos provenientes del estado de Veracruz, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene vigilancia sobre las cuencas del Guayalejo y del Pánuco, reportando que hasta las 6:00 de la mañana la laguna del Chairel se encuentra a 1.62 metros y el río Pánuco a 5.32 metros, siendo el nivel crítico 7.30 metros.

“Estas afectaciones que ha sufrido la ciudad a partir del día martes han ocasionado aproximadamente 280 milímetros de precipitaciones. Recordemos que hace dos meses la tormenta Barry también saturó los vasos de captación del sistema lagunario, por lo que ahora las lluvias han tenido un mayor impacto»

Indicó que Conagua analiza la posibilidad de una creciente aguas arriba, mientras que el municipio mantiene activo un operativo de bombeo y desagüe con costaleras y bombas en las calles Sol, Esteros y Tul, del sector Moscú.

El titular de Protección Civil señaló que las lluvias continuarán hasta mañana sábado y que, hasta el momento, dos familias han sido evacuadas por precaución.

Los refugios temporales se mantienen abiertos en el Centro de Bienestar y Paz del sector Moscú, el Auditorio Municipal y la delegación zona norte, aunque ninguna persona ha ingresado, ya que no hay colonias inundadas, únicamente un espejo de agua de 200 metros a nivel de banqueta en el Moscú.

Las lluvias también han provocado 20 vehículos varados, 15 árboles caídos y el colapso de una barda en la colonia Lomas de Rosales, donde fue suspendido el servicio eléctrico al igual que en la calle Venustiano Carranza en la zona centro tras caer ayer un enorme pino de 15 metros de altura.

Con apoyo de la Secretaría de Bienestar Social, se realizan perifoneos en zonas bajas para exhortar a los vecinos a trasladarse a lugares seguros.

Respecto al riesgo de desgajamiento de cerros, Marín Flores indicó que no se han registrado incidentes, pero se recomendó a 20 familias de la colonia Nacional acudir al refugio habilitado en el Auditorio Municipal.

“Sí, hemos estado monitoreando el cerro del Torreón y la Nacional; hoy elementos de bomberos realizaron un recorrido. Invitamos a esas familias a trasladarse a los refugios como medida preventiva”

En los recorridos y acciones de apoyo participan elementos de la Secretaría de Marina, Defensa Nacional, Guardia Estatal y Nacional, Protección Civil, Bomberos, Delegación Regional de Transporte Público, Comisión de Gobierno, Seguridad y Protección Civil, además de la Secretaría de Bienestar Social.

Finalmente, la autoridad municipal exhortó a la población a reportar cualquier emergencia al número 911 y a no salir durante lluvias intensas para prevenir riesgos a su integridad física.

Sólo 30% del transporte público opera en el sur de Tamaulipas por lluvias intensas

Debido a las fuertes lluvias que se registran en el sur de Tamaulipas, únicamente 3 mil 150 unidades de un total de 10 mil 500 concesiones de transporte público prestan servicio en la zona conurbada, informó Francisco Gojon Medina, delegado regional de Transporte Público.

El funcionario explicó que los vehículos de ruta, principalmente los que cubren trayectos como Tampico–Madero, suspenden su operación durante las precipitaciones intensas para evitar riesgos a usuarios, chóferes y unidades, manteniéndose activo únicamente el servicio de autobuses y microbuses, que pueden acceder a zonas con dificultades viales.

“Estamos hablando de un aproximado, tenemos 10 mil 500 concesiones en la región, de las cuales un 30% son las que están operando. Hay zonas complicadas en las que un auto pequeño, lejos de beneficiar al usuario, podría quedar estancado y causar un problema”

El delegado regional de transporte público reconoció el respaldo de concesionarios, operadores y plataformas privadas que continúan brindando transporte a la población pese a las condiciones meteorológicas.

“Aprovecho para hacer un reconocimiento a los concesionarios, transportistas, operadores y también a los vehículos de Didi que se suman para llevar a las personas sanas y seguras a su destino”

Gojon Medina expresó que, por instrucción del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya y del subsecretario de transporte Armando Núñez, la delegación regional mantiene coordinación permanente de 24 horas con los tres niveles de gobierno a través del Centro de Mando de Protección Civil, con el propósito de apoyar labores de evacuación y traslado de personas en caso necesario.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón