Derrame de hidrocarburo causa alarma en Colonia de Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Residuos de hidrocarburo llegaron hasta las calles de la colonia Unidos Avanzamos de Altamira, lo que generó una fuerte alerta entre sus habitantes.

El Secretario del Ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez, detalló que la mancha de hidrocarburo proviene de un pasivo ambiental que se localiza cerca del sector.

Detalló que personal de Petróleos Mexicanos, realizó recientemente trabajos en las inmediaciones de la colonia a raíz de una fuga, sin embargo la barrera que instalaron no logró contener la emanacion de los residuos.

“Se ha estado recuperando por parte de Pemex la parte que está contaminada, es lo que nos han informado”.

La falta de saneamiento por parte de Petróleos Mexicanos, ha provocado que los pasivos ambientales todavía generen contaminación en distintos puntos de Altamira.

Los pasivos son el resultado de derrames de hidrocarburos y otros incidentes que, a pesar de haberse registrado hace varios años, no han sido saneados de manera adecuada por parte de Petróleos Mexicanos.

La falta de acción ha tenido consecuencias directas en el medio ambiente. Por ejemplo, se documentó un derrame en la zona de Villa Cuauhtémoc que afectó más de 40 hectáreas de cultivos y un estero.

Los análisis periciales han confirmado la presencia de niveles de aceite y grasa que superan los límites permitidos, lo que demuestra la gravedad de la contaminación.

Por. Óscar Figueroa

La Razón