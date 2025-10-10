Estas son 3 apps gratis para editar tus fotos sin Inteligencia Artificial

Conoce apps gratis que editan tus fotos con efecto “IA” sin usar inteligencia artificial.

MÉXICO.- Hoy, cada vez que abres Instagram o TikTok, parece que todas las fotos han pasado por un filtro “mágico”. Esos efectos tipo Inteligencia Artificial pueden lograrse sin ella, solo necesitas saber las apps para editar fotos en el celular que realizan el mismo trabajo.

Muchas aplicaciones ofrecen herramientas muy poderosas sin emplear IA —usan algoritmos clásicos, ajustes manuales, capas, curvas, máscaras, etc. Y lo mejor: algunas son gratuitas o tienen versiones libres (y también de paga).

Para quienes desean editar sus fotos con calidad profesional sin depender de servicios basados en IA (o sin pagar suscripciones elevadas), estas herramientas son una joya. Basta con un buen diseño de funciones, algoritmos tradicionales bien optimizados y una interfaz intuitiva.

¿Por qué elegir edición de fotos sin IA?

Las apps que “simulan IA” usan técnicas clásicas de procesamiento de imágenes: ajustes de contraste, curvas, saturación, máscaras de luminosidad, filtros predefinidos, efectos de desenfoque selectivo, clonaciones, fusiones de capas, etc.

No aprenden de grandes datos ni ejecutan redes neuronales entrenadas, sino que aplican reglas fijas o ajustes basados en parámetros de usuario.

Ofrecen una mayor privacidad y menos procesamiento en la nube, más posibilidad de ajustar manualmente cada efecto. Así como menos riesgo de errores automáticos y hasta consumen menos recursos o conexión.

Aplicaciones gratuitas para editar fotos (sin IA)

Snapseed

Tiene herramientas de ajuste selectivo: pincel, degradado, viñeta, etc.; de igual forma, puedes controlar la exposición, contraste, saturación y curvas. Cuenta con filtros profesionales (look predefinidos) modificables, opciones de clonar y reparar áreas pequeñas.

No depende de funciones IA agresivas y tiene una interfaz muy amigable, si tienes un poco de conocimiento sobre edición, será un éxito.

Lightroom Mobile

Cuenta con una versión gratuita con funciones básicas; opciones premium para funciones avanzadas. Tiene controles profesionales de exposición, curvas, color, tono local, así como presets (filtrados) que se pueden ajustar.

Soporte de archivos RAW (en la versión gratuita permite importar RAW en algunos casos), sincronización con la nube (para usuarios que usen Adobe Cloud). Incluso en su versión gratuita resulta muy accesible.

SNOW

Cuenta con una versión gratis con anuncios; opciones de pago para funciones extras. Tiene más de 200 millones de usuarios en el mundo ya que se especializa principalmente en filtros de belleza que incluso tú puedes diseñar.

Puedes utilizar sus herramientas de recorte, rotación, transformación, edición por capas; ajustes básicos de brillo, contraste, saturación, así como filtros, efectos, bordes, superposiciones.

Ventajas de utilizar aplicaciones de edición de fotos sin Inteligencia Artificial:

Mayor control y personalización.

Menos dependencia de conexión o servidores externos.

Posible menor consumo de datos/recursos.

Privacidad: tus fotos no se envían a servidores para procesamiento.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.