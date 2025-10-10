Fortalece alcaldesa servicios médicos

Entrega la alcaldesa Carmen Lilia Caturosas 40 camas hospitalarias en el IMSS y Hospital General

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Reafirmando su compromiso con el bienestar y la salud de las familias neolaredenses, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó 40 camas al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS y al Hospital General de Nuevo Laredo, y así, sumarse a los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbuam para mejorar la infraestructura hospitalaria en todo el país.

Con esta acción, la alcaldesa responde a una de las demandas ciudadanas más sentidas, la falta de equipo en los hospitales públicos, y reafirma que su gobierno pone al ciudadano en el centro de cada decisión, marcando una diferencia que pocos municipios en el país se atreven a asumir; invertir en salud pública más allá de su ámbito.

“En Nuevo Laredo trabajamos con sensibilidad y responsabilidad. Sabemos que la salud no puede esperar, por eso estamos apoyando a nuestros hospitales con lo necesario para que las y los pacientes reciban atención en condiciones dignas y seguras. Cuando unimos esfuerzos, mejoramos la calidad de vida de toda nuestra gente”, expresó la presidenta municipal.

Afirmó que su administración siempre ha tenido el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Américo Villarreal Anaya, es por eso que no dudó en invertir recursos municipales, en el equipamiento para los nosocomios más concurridos de la ciudad.

En total, el Gobierno Municipal realizó una inversión de 383 mil 454 pesos para la adquisición de 40 camas hospitalarias manuales modelo CCH-001, 20 de ellas para el Hospital General y 20 para el IMSS, con capacidad de hasta 250 kilogramos, y 50 sillas para sala de espera del IMSS.

El doctor Francisco Ochoa Jiménez, director del Hospital General de Nuevo Laredo, destacó la importancia del apoyo brindado por el Gobierno Municipal al sector salud, al recibir nuevas camas hospitalarias que mejorarán significativamente la atención médica.

“Este apoyo representa un gran impacto para nuestro hospital, principalmente porque el beneficio es directo para las y los pacientes. Estas nuevas camas elevan la comodidad y la seguridad de quienes atendemos, además de facilitarnos brindar un servicio de mayor calidad. Muchas de las camas que teníamos ya habían cumplido su vida útil, por lo que esta donación llega en un momento muy necesario”, expresó el doctor Ochoa Jiménez.

Asimismo, reconoció la disposición de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal por fortalecer las instituciones médicas de la ciudad.

“Agradecemos profundamente a nuestra alcaldesa por su apoyo constante al Hospital General. Su respaldo no solo mejora nuestras condiciones de trabajo, sino que también se refleja en el bienestar de cada paciente. Este tipo de acciones demuestran la sinergia que existe entre el gobierno municipal y las instituciones de salud para seguir brindando un servicio digno y humano”, puntualizó.

La entrega de este equipamiento permitirá mejorar las condiciones en las áreas de urgencias del IMSS y el Hospital General, donde diariamente se atiende a un gran número de personas. Con estas nuevas camas y sillas, se fortalecerá la infraestructura hospitalaria y se optimizará la atención a pacientes en situación de emergencia.

Mientras tanto el doctor José Martinez Martínez, director del Instituto Mexicano del Seguro Social Zona 11, destacó que el gobierno de Carmen Lilia no solo apoya con equipamiento sino que ha estado al pendiente de los requerimiento de la institución como espacios de reforestación, mobiliario a los alrededores para los familiares de los pacientes y actualmente trabajan en el mantenimiento preventivo de la cisterna del hospital.

“Por parte de la presidencia municipal siempre han estado muy pendientes del área de seguridad, del alumbrado público, el área de los alrededores, las malla sombras, las bancas, nos han apoyado en áreas de reforestación. Otra de las cosas que nos están apoyando con un mantenimiento preventivo del área de la cisterna y del drenaje pluvial que cuando llueve se inunda, reparaciones y desazolves”, señaló el médico.

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas y su gobierno continúan trabajando de manera coordinada con las instituciones de salud para ofrecer servicios médicos más humanos, eficientes y accesibles con el fin de cuidar y proteger la salud de todas y todos los neolaredenses.

Por. Staff

Expreso-La Razón