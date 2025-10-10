Respalda alcalde Armando Martínez a familias afectadas por lluvias

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- En respuesta a las intensas lluvias que han afectado diversos sectores del municipio, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, encabezó la sesión permanente del Consejo Municipal de Protección Civil en la Escuela Primaria “Amado Nervo”, ubicada en el sector La Pedrera.

Durante la sesión, se informó sobre el reforzamiento en los cárcamos, contemplándose la instalación de una bomba adicional en la colonia Américo Villarreal Guerra. Asimismo, la incorporación de una tercera bomba en el cárcamo de Villas de Altamira, en espera de la factibilidad técnica y autorización por parte de la CFE, con el fin de agilizar el desfogue del agua.

Hasta el cierre de esta edición, se reporta una acumulación pluvial de 180 milímetros, lo que ha provocado afectaciones en diversas zonas del municipio. Las colonias Villa de Las Flores, Villas de Altamira y el fraccionamiento Paseo Real, en el sector La Pedrera, se encuentran entre las más impactadas.

Ante esta situación, 21 personas han sido atendidas en el refugio temporal de Villas de Altamira, y se ha implementado el Plan DN-III, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Además, se trabaja en coordinación con la Marina Armada de México, la Guardia Nacional, y Protección Civil Estatal, fortaleciendo las acciones de auxilio a la población.

El Gobierno Municipal ha habilitado cuatro refugios temporales para brindar resguardo a las familias afectadas:

Escuela Primaria “Amado Nervo”.

Calle 13 de Enero #202, esquina con Francisco I. Madero, Ejido La Pedrera.

Escuela Primaria “Mártires de la Revolución”.

Calle Hidalgo #101, entre Ocampo y Blvd. Allende, Zona Centro.

Escuela Primaria “Vicente Guerrero”

Calle Vicente Guerrero Sur #603, entre Juárez e Ignacio Allende, Zona Centro.

Refugio en el Ejido Aquiles Serdán, también conocido como “El Barranco”.

Posteriormente, el alcalde Armando Martínez realizó un recorrido por las zonas más afectadas, visitando diferentes colonias y canales a cielo abierto, sitios como el sector La Pedrera y la colonia Las Adelitas, así como, el sector Laguna de la Puerta, donde supervisó las labores de evacuación y atención a las familias.

“Estamos evacuando a familias que se inundaron hacia los refugios temporales, y seguiremos al pendiente de cada caso”, señaló el edil, reiterando el compromiso de su administración con la seguridad y bienestar de la ciudadanía.

Asimismo, se recordó a la población que se encuentran activos los números de atención de Protección Civil: 833 264 64 45, así como el 911 para cualquier emergencia.

Por. Óscar Figueroa.