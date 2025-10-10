Río Pánuco permanece en vigilancia tras lluvias intensas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Luego de las intensas lluvias registradas durante los últimos días en la cuenca alta, el río Pánuco se mantiene bajo vigilancia ante posibles avenidas de agua que puedan afectar la zona sur de Tamaulipas.

Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador estatal de Protección Civil, informó que el monitoreo se realiza en coordinación con Conagua y la Secretaría de Recursos Hidráulicos,.

El funcionario dijo que se revisan los datos que arrojan los niveles de ríos, arroyos en la entidad.

“ Hay que estar vigilando en coordinación con Conagua y la Secretaría de Recursos Hidráulicos para ver el incremento del río Pánuco. Nos van a emitir una información (CONAGUA) para ver los niveles o si viene alguna avenida de agua que pueda afectar Tamaulipas. (¿Por lo pronto están monitoreando?)Sí, sí, se están monitoreando todos los ríos y presas” dijo.

Funcionario explicó que en el caso de la cuenca Guayalejo también si no se espera qué se produzca un incremento en su nivel.

“Hacia Gómez Farías, el Mante, todo eso, sí ha llovido, no es mucho, las lluvias que se han presentado. Este, entonces aquí sería pues vigilar más que nada el Pánuco”, dijo.

El monitoreo realizado durante la tarde de ayer en el municipio de Pánuco Veracruz, arrojó que el caudal había alcanzado 6.02 metros sobre su nivel habitual.

En la cuenca superior, en el municipio del Higo Veracruz, se habían comenzado a realizar labores de evacuación de familias que viven en las partes bajas en colindancia con él afluente.

González de la Fuente, recomendó a la ciudadanía

Se mantenga atenta a los reportes que emitan las fuentes oficiales de protección civil en Tamaulipas.

“Que extreme las precauciones al trasladarse a sus domicilios, a sus trabajos, no introducirse a vialidades con con importantes espejos de agua para evitar poner en riesgo sus vidas y sus patrimonios como son los vehículos. y que estén informados por vías oficiales del gobierno del Estado Tamaulipas de Protección Civil”.

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón