Señora derrapó en su automóvil y se estrelló con una barda de concreto

El fuerte percance se registró la tarde-noche de este viernes sobre la Avenida de la Industria

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una mujer resultó severamente lesionada y tuvo que ser hospitalizada de urgencia, al perder el control de su automóvil y derrapar sobre el pavimento mojado, para estrellarse contra una barda de concreto.

El fuerte percance se registró la tarde-noche de este viernes sobre la Avenida de la Industria, de Altamira hacia Tampico, a la altura de la empresa Negro de Humo.

De acuerdo al reporte de las autoridades de tránsito, la mujer que hasta el momento no ha sido identificada, se desplazaba procedente del norte al volante de un vehículo Nissan color gris con placas del estado de Tamaulipas.

La velocidad con que circulaba y lo mojado el pavimento, ocasionaron que se estrellara de frente contra una barda de concreto quedando atrapada dentro de la unidad, por lo que fue necesario rescatarla con equipo hidráulico para posteriormente canalizarla a un hospital, en tanto el área quedó acordonada a fin que el personal vial procediera a tomar conocimiento de los hechos y retirar la unidad colisionada.

Por Otilio Nuñez