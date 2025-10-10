Tras intensas lluvias, COMAPA SUR traza plan para restaurar la infraestructura dañada

Una vez que las condiciones climáticas lo permitan, se procederá a rehabilitar las líneas dañadas

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Tras los recientes y constantes periodos de lluvia en la zona sur de Tamaulipas, COMAPA SUR ha definido un plan operativo que se implementará en cuanto mejoren las condiciones climáticas, con el objetivo de rehabilitar las líneas de drenaje afectadas, atender hundimientos y garantizar la seguridad de las áreas más vulnerables.

Durante los últimos días, el organismo ha mantenido su enfoque en garantizar la seguridad de la ciudadanía, reforzando la protección perimetral, el monitoreo constante y los operativos preventivos en coordinación con el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de Tampico y Ciudad Madero

Una vez que las condiciones climáticas lo permitan, se procederá a rehabilitar las líneas dañadas, reparar hundimientos y atender los puntos críticos que fueron identificados durante los recorridos de supervisión. Estas labores forman parte del plan integral para restablecer el correcto funcionamiento del sistema de drenaje y reducir riesgos futuros.

Cabe señalar, que, respecto a las inundaciones registradas en partes bajas, el organismo actúa dentro de su ámbito de competencia y en estrecha colaboración con las autoridades municipales, realizando todas las acciones posibles para contribuir a la pronta normalización de las zonas afectadas.

Con estas medidas, COMAPA SUR refrenda su compromiso de trabajar con responsabilidad y eficiencia, dando prioridad a la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de las familias del sur de Tamaulipas.

Por. Mario Prieto