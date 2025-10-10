El demandante, Andrew Garcia, alega que fue engañado por un video promocional que James tituló La Segunda Decisión (The Second Decision). Según su declaración, compró boletos por un valor de 856.66 dólares para un partido entre Los Angeles Lakers y Cleveland Cavaliers, convencido de que se trataría de uno de los últimos juegos del veterano antes de su retiro.

La controversia estalló después de que James, quien está por cumplir 41 años, desatara una ola de especulación en redes sociales con un video que imitaba el formato de The Decision de 2010, cuando anunció su partida a Miami. Usando frases ambiguas como “la decisión de todas las decisiones”, el jugador alimentó la expectativa sobre un posible anuncio de despedida del baloncesto.

Sin embargo, el esperado mensaje terminó siendo una campaña publicitaria para la marca de coñac Hennessy, en la que James anunciaba que “llevaría sus talentos” a dicha compañía, y no al retiro como muchos imaginaron.