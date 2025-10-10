VIDEO: Facundo le responde a Galilea tras hablar de su mala actitud en la final de La Casa de los Famosos

El comediante reaccionó a la polémica que protagonizó durante la final de "La Casa de los Famosos México"

MÉXICO.- El fin de semana pasado fuimos testigos de la Final de la temporada 2025 de «La Casa de los Famosos México«, donde el sexto eliminado de la competencia, Facundo, se robó los reflectores por la actitud y el outfit que mostró durante la transmisión, provocando una peculiar reacción en Galilea Montijo, titular del reality show.

Un días después de la Final, en el «programa Hoy», Galilea Montijo aseguró que a Facundo le «valió gorro» la última gala de «La Casa de los Famosos México«. La conductora explicó que el comediante dijo que solamente se presentó por el contrato que había firmado.

«Felicidades a Facundo que le valió gorro, llegó y dijo »nada más por mi contrato tengo que venir», dijo Galilea Montijo.

Facundo le responde a Galilea Montijo

Después de la controversia que generó por su actitud y su outfit en la Final de «La Casa de los Famosos México», Facundo rompió el silencio y explicó el motivo por el que se presentó en pants. El comediante confesó que fue una manera de burlarse de su salida del reality show de Televisa.

En entrevista, retomada por el programa de espectáculos «Chismorreo», el sexto eliminado de «La Casa de los Famosos México» 2025 aseguró que utilizó ese outfit en la Final debido al tradicional «descanse en pants» que se usaba para despedir a los participantes eliminados.

Facundo explicó que se estaba burlando de que fue eliminado en la sexta semana de competencia y no pudo llegar a la Final de «La Casa de los Famosos México«.

«En La Casa se decía que el que sale de ahí descansa en pants, era burlarme de mí mismo, de que perdí y que no llegué a la final», explicó.

Finalmente, el ex participante de «La Casa de los Famosos México» dijo que no está molesto por perder el reality show, simplemente se quiso burlar de su eliminación y recordar el tradicional «descanse en pants».

«Me fui en pants para completar la historia del descanse en pants, pero son símbolos complicados para gente que no está acostumbrada a leer. No estoy ardido por perder, fue burlarme de mí mismo y decir que soy un perdedor», sentenció.

