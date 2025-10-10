VIDEO: Lluvias desbordan el Río Cazones e inundan a Poza Rica, Veracruz

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz instaló tres albergues temporales y amplió la suspensión de clases para ese municipio

VERACRUZ, MÉXICO.- La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que derivado de las inundaciones y afectaciones en el municipio de Poza Rica se instalaron 3 albergues temporales para la población que necesita ser reubicada ante las intensas lluvias que han azotado a esa y otras zonas.

Los albergues temporales se ubican en:

Casa del Migrante

Casa de la Cultura

Centro Recreativo del SUTERM

Las inundaciones que azotan Poza Rica se deben al desbordamiento del Río Cazones, que ha provocado la crecida de riadas, daños en casas, autos y comercios. Algunas de las afectaciones han sido consignadas a través de videos de los pobladores y compartidos por redes sociales.

Además del municipio de Poza Rica, hay afectaciones en:

Álamo

Tuxpan

CFE restablece luz y amplían suspensión de clases en Veracruz

Las fuertes lluvias provocaron que la suspensión en el suministro eléctrico en el estado, pero al momento la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha restablecido al 96.4% el servicio eléctrico a los usuarios afectados por las lluvias y fuertes vientos de los estados de Puebla y Veracruz. Para la atención, se han dispuesto los siguientes recursos: 174 trabajadores electricistas, 36 grúas y 28 vehículos pick up equipados.

Ante las fuertes lluvias, la Secretaría de Protección Civil de Veracruz suspendió las clases en 59 municipios, incluyendo los más afectados como Poza Rica, para este viernes 10 de octubre y en todos los niveles educativos.

