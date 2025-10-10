VIDEO: Maqueta de volcán explota en una feria de ciencias dejando al menos 10 heridos

Alumnos del Instituto Comercial Rancagua se encuentran conmocionados por el incidente ocasionado tras el experimento de un volcán

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Estudiantes del Instituto Comercial Rancagua se encuentran conmocionados por la explosión ocurrida durante una Feria de Ciencias, incidente que dejó al menos 10 heridos y una estudiante con el riesgo de perder un ojo, hechos ocurridos durante el pasado jueves, 9 de octubre.

Un equipo de estudiantes intentó emular la erupción de un volcán durante la competencia científica, lo que derivó en el grave siniestro, que arrojó fragmentos de azufre y barro contra varios de los asistentes, en Pergamino, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Volcán falso explota en Instituto Comercial Rancagua

De acuerdo con información de La Opinión, los restos de las llamas y materiales provocaron cortes, quemaduras, así como contusiones contra los padres de familia y alumnos que asistieron para formar parte de la Feria de Ciencias.

Durante el video, una estudiante explicó que el experimento requirió de barro y azufre para emular la explosión. Así mismo, una de las víctimas, de 13 años de edad, recibió graves quemaduras en el rostro, por lo que corre el riesgo de perder uno de sus ojos. Servicios de emergencia la trasladaron durante esta madrugada al Hospital Garrahan, donde reportaron que también sufrió un traumatismo facial.

El instituto compartió la invitación al evento a través de sus redes sociales

FOTO: Instituto Comercial de Rancagua

Estudiante podría perder el ojo

Medios de comunicación locales reportaron que la menor se mantuvo estable durante el traslado al hospital pediátrico, donde la recibió un equipo médico interdisciplinario de quirófanos cirujanos, neurólogos y neurocirujanos, quienes serán responsables de evitar que la pequeña pierda su ojo.

“Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, lamentó una madre en entrevista para La Opinión.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.