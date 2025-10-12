Atienden emergencia por lluvias en la Huasteca

Desde el viernes se instaló el Comité de Emergencias de Protección Civil, y se activaron el Plan DNIII y el Plan Marina para auxiliar a la población

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que autoridades de los tres niveles de gobierno se encuentran trabajando para atender a las personas afectadas por las precipitaciones en cinco estados: San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Hidalgo

y Puebla.

Desde el viernes se instaló el Comité de Emergencias de Protección Civil, y se activaron el Plan DNIII y el Plan Marina para auxiliar a la población.

El recuento incluye afectaciones en 111 municipios y 18 carreteras federales. De las 108 interrupciones en las rutas, 103 ya fueron atendidas.

Dio a conocer que después de atender a la población, se iniciará un censo para contabilizar las afectaciones e iniciar los apoyos.

POR STAFF