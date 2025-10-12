Aumenta el nivel del sistema lagunario y ríos en Tampico; autoridades mantienen vigilancia

Las autoridades de Protección Civil y Conagua continúan monitoreando los niveles de agua en la zona con el fin de prevenir afectaciones mayores

TAMPICO, TAM.- El nivel del sistema lagunario del Chairel, así como los ríos Pánuco y Tamesí, registran un incremento sostenido derivado de las lluvias que se han presentado en la región sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, por lo que autoridades mantienen estrecha vigilancia ante el riesgo de que algunos cuerpos de agua alcancen niveles críticos.

De acuerdo con el reporte del 12 de octubre, el río Pánuco se encuentra en 7.01 metros, apenas a 29 centímetros de su nivel crítico de 7.3 metros, mientque autoridadesTamesí registra 2.06 metros, aún lejos de su punto de riesgo.

En tanto, el sistema lagunario Chairel presenta 1.62 metros, acercándose a su nivel crítico de 1.80 metros, con una capacidad actual del 140.7%, lo que refleja una saturación importante.

En la zona de Altamira, las bombas de desfogue registran 1.65 metros, dentro de parámetros normales, mientras que las Adjuntas de Tamuín sobrepasaron ya su nivel crítico al ubicarse en 16.78 metros frente a los 16.50 metros establecidos como límite.

Por su parte, el río Tempoal presenta una situación de alerta al encontrarse en 23.89 metros, superando con más de seis metros el nivel crítico y acercándose al extremo de 24.52 metros.

Las autoridades de Protección Civil y Conagua continúan monitoreando los niveles de agua en la zona con el fin de prevenir afectaciones mayores en colonias ribereñas y zonas bajas de Tampico, Madero y Altamira. Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar actividades cerca de los márgenes de ríos y lagunas.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón