Ciudadanía de buena voluntad colabora en apoyo a familias de la Huasteca Veracruzana

En todos los puntos, voluntarios trabajan con un solo propósito: tender la mano a quienes hoy lo perdieron todo.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Conmovido por la situación que atraviesan miles de familias en la Huasteca Veracruzana, Emir Ascencio Ramírez, originario de Poza Rica y residente de Tampico, decidió actuar. A sus 38 años, este domingo llevó productos no perecederos a los Centros de Acopio instalados en la Plaza de Armas de Tampico, donde ciudadanos solidarios se han organizado para ayudar a los damnificados por el desbordamiento de los ríos en Veracruz.

“Está horrible en todo Poza Rica, se metió el agua en todas las casas… simplemente vine a apoyar. No es nada político, es una aportación y ya”

Ascencio Ramírez señaló que, aunque su familia se encuentra bien, en su tierra natal muchas personas perdieron su patrimonio y fuentes de empleo. Dijo que entre las principales necesidades están palas y herramientas para retirar el lodo acumulado en las viviendas.

“Todos mis conocidos están bien físicamente, pero muchos perdieron todo. Están sacando lodos y más lodos… me pedían palas para poder limpiar sus casas. Es una situación muy triste, el agua tapó las viviendas; hay que apoyar”, compartió.

En la periferia de la Plaza de Armas se encuentran varios Centros de Acopio:

El del Gobierno Municipal de Tampico, frente al Palacio Municipal sobre Cristóbal Colón entre Emilio Carranza y Salvador Díaz Mirón, en apoyo a comunidades veracruzanas.

El instalado por jóvenes estudiantes y trabajadoras, frente a la cafetería Degas Armas, en ayuda a Chicontepec, Zontecomatlán, Benito Juárez y Pastorías.

El de El Higo, Veracruz, en la peatonal Díaz Mirón esquina con Fray Andrés de Olmos.

Además, en Wal Mart Aeropuerto y Plaza de la Libertad también se habilitaron centros de acopio para Álamo, Veracruz, desde donde este domingo partieron vehículos con donaciones recolectadas en el sur de Tamaulipas.

En todos los puntos, voluntarios trabajan con un solo propósito: tender la mano a quienes hoy lo perdieron todo.

La solidaridad, una vez más, se abre paso entre el lodo.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón