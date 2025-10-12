Con el PRI, estuvimos como Venezuela

ENROQUE/JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

La cantaleta entonada por el PRIAN en las contiendas presidenciales de 2006 y 2028 para impedir la llegada de López Obrador a la presidencia de la República advertía a los ciudadanos que, si ganaba AMLO, el dólar llegaría a 40 pesos subiría la inflación y México sería como Venezuela.

A través de la famosa la frase “AMLO es un peligro para México” asustaron a los votantes y retrasaron dos sexenios, en el 2006 mediante un fraude electoral y en el 2012 con la compra masiva de votos que las autoridades electorales nunca vieron, la llegada del tabasqueño a palacio nacional.

Sin embargo, en el proceso presidencial de 2018 millones de electores acudieron en masa a las urnas y por primera vez llevaron al gobierno al candidato de un partido de izquierda.

Desoyeron la advertencia y recordaron que con el PRI México ya había estado como Venezuela.

Durante el sexenio del presidente López Portillo, por ejemplo, se triplicó la deuda externa, fenómeno que aunado la caída de los precios del petróleo y el exceso del gasto público causó una devaluación del 476 por ciento, en virtud de la cual el precio del dólar subió de 12.50 a 150 pesos.

La inflación, que oscilaba entre el 16 y el 30 por ciento, se elevó a más de 190 por ciento, el gobierno procedió a la expropiación de los bancos, los ahorradores que tenían cuentas en dólares perdieron la mitad de su patrimonio y si querían cobrarlas les pagaban en pesos.

En 1994, al término de la gestión de Carlos Salinas, que llegó al poder mediante un fraude electoral, y el inicio del de Ernesto Zedillo, las penurias empeoraron.

El peso se devaluó más de un cien por ciento, la inflación subió al 52 por ciento, se registró una salida masiva de capitales, la economía se contrajo un 6.2 por ciento, las tasas de interés se dispararon provocando que miles de créditos fueran impagables, millones de personas perdieron sus ahorros, propiedades y 14 millones de mexicanos se sumaron a la pobreza.

Encima, Salinas y Zedillo, igual Peña Nieto, reprimieron las protestas sociales y amordazaron la libertad de expresión.

La disputa del poder se caligulizó.

Asesinaron al candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, al secretario general del PRI, Francisco Ruiz Massieu y al cardenal Juan José Posadas. En Aguas Blancas, Gro, la policía mató a 19 campesinos que protestaban contra el gobierno y en Acteal, Chiapas, fueron masacrados 45 indígenas, la mayoría mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia y a 43 estudiantes de Ayotzinapa, crímenes condenados mundialmente

Por si esto no fuera suficiente, Salinas de Gortari vendió a precios de ganga empresas públicas, entre ellas Telmex, TV Azteca y los bancos, a los amigos y sus sucesores privatizaron los ferrocarriles, el agua y hasta las playas y obligaron al pueblo a pagar la deuda de los banqueros, entre una larga lista de abusos.

A pesar de que Morena no ha reprimido a nadie, que aumentó un 151 por ciento el salario mínimo, entrega pensiones de bienestar a 17.8 millones de pobres, el dólar se cotiza a 18 pesos, la inflación es de 3.76 por ciento, 3 millones y medio de mexicanos salieron de la pobreza y se respetan como nunca las libertades constitucionales, los representantes del PRI y el PAN afirman a diario que el gobierno de la 4T es una dictadura y que México nunca había estado tan mal como en la actualidad.

jlhbip2335@gmail.com

