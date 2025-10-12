Dan apretón al sistema de aduanas

Tras el decomiso de huachicol en el puerto de Tampico, el Gobierno federal impulsó una amplia reforma a la Ley Aduanera que amplía la vigilancia sobre agentes, recintos y operaciones de importación. Se instalarán 14 laboratorios móviles para analizar hidrocarburos

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El mega decomiso de huachicol en el puerto de Tampico no solo derivó en una oleada detenciones y órdenes de aprehensión, sino también en una reestructuración normativa, y en una reforma que pone más atención en las aduanas.

Esta semana se aprobaron reformas a la Ley Aduanera.

El dictamen aprobado extiende la vigencia de las patentes de los agentes a 20 años, establece nuevos criterios para su autorización y los designa como responsables solidarios del pago de contribuciones.

Dentro de las principales modificaciones aprobadas, que fueron enviadas al Senado, se determina que los agentes aduanales tendrán que responder legalmente ante irregularidades detectadas en los despachos, en tanto que los recintos fiscalizados tendrán la obligación de implementar sistemas de videovigilancia y trazabilidad en tiempo real.

Asimismo, se prolonga de 10 a 20 años la vigencia de las patentes de los agentes aduanales, con posibilidad de prórroga por un periodo equivalente, y se constituye un órgano colegiado responsable de otorgar, suspender o revocar dichas patentes y autorizaciones.

De igual forma, se extiende de dos a tres años el periodo de las certificaciones de los agentes aduanales y se autorizará a los importadores a presentar garantías a través de cartas de crédito.

La reforma incorpora nuevas causales de suspensión o revocación de patentes, tales como estar sujeto a investigación penal, incumplimiento de obligaciones fiscales o figurar en listas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La Agencia Nacional de Aduanas de México tendrá la facultad de otorgar y revocar autorizaciones a empresas de mensajería y paquetería para efectuar el despacho simplificado de mercancías, con lo cual el Gobierno pretende reforzar el control sobre la entrada y salida de bienes del territorio nacional.

La reforma también establece la obligación del agente aduanal de verificar que los importadores y exportadores demuestren el cumplimiento de las regulaciones y restricciones, los designa como responsables solidarios del pago de los gravámenes al comercio exterior y otras contribuciones.

También establece el Consejo Aduanero encargado de conocer y resolver lo relacionado con el otorgamiento de la patente de agente aduanal.

Adicionalmente, incrementa las multas para quienes incurran en infracciones, otorga facultades a la ANAM para conceder y cancelar autorizaciones a las empresas de mensajería y paquetería para realizar el despacho aduanero de mercancías mediante procedimiento simplificado.

La Presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la reforma destacando que las nuevas disposiciones para agentes aduanales tienen como propósito principal prevenir la evasión fiscal y el contrabando.

«Mantuvimos diversas reuniones con la Secretaría de Hacienda que derivaron en ajustes a la propuesta inicial», indicó la mandataria.

«Los agentes aduanales funcionan como notarios, son auxiliares del Gobierno en las operaciones aduaneras. Cuando en un pedimento se declara un producto y resulta ser otro, es lógico que tengan que responder por ello».

La mandataria explicó que la iniciativa persigue equilibrar las responsabilidades entre los agentes y las autoridades, buscando garantizar procesos más transparentes y eficientes.

Según precisó, el propósito central es asegurar la rendición de cuentas en las operaciones aduaneras, robustecer la recaudación y verificar que los gravámenes al comercio exterior se cubran adecuadamente, sin obstaculizar el flujo comercial.

«Por muchos años existió la herencia de patentes sin que hubiera supervisión. Ahora se implementan mecanismos que garantizan la rendición de cuentas. Se busca modernizar el sistema y volverlo más equitativo», afirmó.

Paralelamente, esta semana se informó sobre la instalación de 14 laboratorios móviles destinados a analizar los hidrocarburos importados.

Fernando Angli, director general de operaciones aduaneras de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), precisó que siete unidades serán asignadas a aduanas fronterizas y las otras siete a puertos.

«Estos laboratorios están destinados exclusivamente a hidrocarburos, para poder identificar qué tipo de hidrocarburos se están importando», señaló tras su intervención en el Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC).

«La tecnología existe, lo que faltaba era contar con el equipamiento».

Aunque no se reveló el monto de la inversión, se anticipa que estos laboratorios facilitarán la detección más rápida del tipo de hidrocarburo contenido en las importaciones.

En la actualidad, las muestras analizadas se remiten a un laboratorio central, pero los periodos de espera alcanzan al menos 24 horas.

El funcionario de la ANAM negó que, hasta el momento, en su gestión se haya identificado algún caso de huachicol fiscal.

«Desde mi llegada no hemos registrado ni un solo incidente de huachicol.

«Desconozco cómo era la situación anteriormente, prefiero no opinar para no interferir en nada, pero desde abril, mayo que asumí el cargo, hasta ahora, no ha habido ningún problema», declaró el funcionario de ANAM.

Esta semana, el Fiscal Alejandro Gertz informó que la Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó la creación de un grupo especial para investigar y detener el huachicol fiscal, después de detectarse operaciones de contrabando de combustibles en los puertos de Altamira y Ensenada.

En la conferencia matutina, aseguró que, desde la conformación del grupo interinstitucional, no se ha vuelto a documentar un solo caso de contrabando.

Sheinbaum reveló que la Agencia de Transformación Digital y Tecnológica (ATDT) realiza una supervisión constante de los datos en todas las aduanas del territorio nacional.

Crece recaudación en aduanas

El Gobierno federal reportó que los ingresos públicos se incrementaron 9.1 por ciento entre enero y septiembre de 2025, lo que representa 542 mil millones de pesos adicionales en comparación con el mismo lapso del año anterior.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Secretario de Hacienda, Edgar Amador, explicó que el aumento en la recaudación está impulsado primordialmente por una mayor captación en comercio exterior y aduanas.

El funcionario indicó que, de ese incremento, aproximadamente 200 mil millones de pesos corresponden a los impuestos vinculados al comercio exterior, producto de los controles establecidos en aduanas y del combate a la corrupción y al contrabando.

«Los ingresos tributarios y no tributarios que conforman, representan la mayor parte de los ingresos públicos, registran un crecimiento de 9.1 por ciento en términos reales, en términos absolutos es una variación de 542 mil millones de pesos con respecto al año pasado. Como pueden observar ahí para el periodo de enero-septiembre es el mejor desempeño que registramos», explicó.

«De estos 542 mil, prácticamente 200 mil millones de pesos obedecen a una mejor recaudación en materia de comercio exterior, todos los impuestos relacionados con comercio exterior, que implican controles, lucha contra la corrupción, lucha contra el contrabando».

El Secretario sostuvo que se trata del mejor desempeño de los ingresos públicos en lo que va del sexenio y que la recaudación total se sitúa 470 mil millones de pesos por encima de la meta aprobada por el Congreso en la Ley de Ingresos de la Federación, con un cumplimiento de casi 78 por ciento del objetivo anual.

«Superamos por 470 mil millones de pesos la meta fijada en la Ley de Ingresos de la Federación. Esta mejora en los ingresos se debe básicamente a mejores controles y esfuerzos recaudatorios. No implica modificación en las tasas ni en las cuotas», afirmó.

Amador detalló que el crecimiento se alcanzó en un contexto de expansión económica moderada y sin acudir a nuevos impuestos, lo que atribuyó a la eficiencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la coordinación con la Secretaría de Hacienda.

«En medio de un contexto económico donde el crecimiento ha sido un poco más moderado, registramos un crecimiento muy sólido de los ingresos públicos», sostuvo el Secretario de Hacienda.

Agregó que para el próximo año la meta de ingresos es de casi 6.5 billones de pesos, lo que representa un incremento real de 4.3 por ciento en los ingresos tributarios y no tributarios proyectados en el Paquete Económico 2026.

Por su parte, la Presidenta Sheinbaum destacó la recaudación.

«En enero-septiembre de 2019 la recaudación alcanzaba los 3 billones, un billón en México como lo contabilizamos, es un millón de millones, 12 ceros, son casi 3 billones», dijo.

«A septiembre de 2025 la recaudación es de 4.6 billones».

«Evidentemente aquí hay un componente inflacionario pero de todas formas esta es nominal, de todas formas fíjense, de 2024 a 2025 es 9.1% en términos reales. Incluso descontando inflación», destacó antes de solicitar un aplauso para la Secretaría de Hacienda.

Staff

Expreso-La Razón