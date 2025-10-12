Elaboran proyecto técnico para rehabilitar desagüe en margen del río Pánuco

El documento será presentado ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para su revisión y posterior gestión con la empresa ferroviaria

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Se elaborará un proyecto técnico para liberar y rehabilitar un canal de desagüe ubicado en la margen izquierda del río Pánuco.

El documento será presentado ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para su revisión y posterior gestión con la empresa ferroviaria concesionaria, informó Erasmo González Robledo, presidente municipal de Ciudad Madero.

Explicó que el canal colapsó tras las lluvias registradas en las últimas 72 horas, lo que provocó afectaciones en viviendas cercanas y representa un riesgo sanitario.

En el recorrido participó Mario Mata Reces, director general del Centro Tamaulipas de la SICT, quien afirmó que la dependencia atenderá la solicitud del municipio.

“Vamos a exhortar a la empresa concesionaria de la vía ferroviaria para que colabore en la solución del problema”, indicó el funcionario federal durante la supervisión.

El Ayuntamiento de Ciudad Madero coordinará los trabajos con la Comapa Sur, el Gobierno del Estado y las áreas municipales de Obras y Servicios Públicos, Sostenibilidad Hídrica y Desarrollo Urbano.

El objetivo es garantizar el flujo adecuado del agua y evitar nuevas inundaciones en la zona, afectada por lluvias atípicas durante los últimos días.

Por. Jose Luis Rodríguez Castro – La Razón