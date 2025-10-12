Fuga de Pemex contamina ejido de Altamira

El productor Carmelo González Reyes exigió la intervención de las autoridades federales ante la recurrencia de estos incidentes.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una fuga de hidrocarburo contaminó las lagunas del ejido Maclovio Herrera de Altamira. El agua afectada se ocupa para el riego de cultivos y consumo general.

“Desde hace tiempo estamos teniendo problemas con Pemex, esperamos que las autoridades atiendan está problemática”, declaró.

El productor indicó que la contaminación ya es visible en las lagunas de las que normalmente se abastecen de agua, lo que compromete el suministro doméstico y el uso agrícola en la temporada de riego.

El director de Ecología y Medio Ambiente de Altamira, Rubén Herver Zárate, informó que personal del área acudió al sitio para constatar los daños ocasionados por la fuga.

Reconoció que esta fuga forma parte de los pasivos ambientales de Petróleos Mexicanos (Pemex), presentes en los ductos.

Explicó que muchas de estas instalaciones se encuentran deterioradas, lo que incrementa el riesgo de nuevos derrames y el impacto directo en las comunidades rurales.

El funcionario aseguró que el municipio documentará el caso y notificará a las instancias federales competentes para exigir a Pemex la reparación del daño ambiental y la remediación del área contaminada.

Apenas el viernes, el secretario del ayuntamiento de Altamira, José Francisco Pérez Ramírez confirmaba sobre los escurrimientos de hidrocarburo en la colonia Unidos Avanzamos.

Por. Óscar Figueroa

La Razón