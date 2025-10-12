Guardia Estatal localiza a niña extraviada en Altamira

Una ciudadana dio la alterta de que una niña salió del domicilio sin que ella se percatara.

ALTAMIRA, TAMAULIPA.- En atención a un reporte de C5 personal de la Guardia Estatal acudió a la colonia Canarios del municipio de Altamira en donde una mujer solicitó apoyo para localizar a su hija de cuatro años de edad.

De acuerdo a la ciudadana, la niña salió del domicilio sin que ella se percatara, por lo que se realizó un despliegue de personal operativo en el sector.

A través del C5 se notificó a los elementos de la Guardia Estatal que en el Boulevard Noche Buena de la Colonia Alejandro Briones se encontraba una niña cuyas características correspondían a las señas particulares proporcionadas.

Para corroborar la presencia de la menor de edad, una unidad de la Guardia Estatal acudió a la ubicación proporcionada y mediante una fotografía la ciudadana corroboró que se trataba de su hija.

Tras reunir a la madre con la niña, se informó lo sucedido a la Procuraduría del Sistema DIF, instancia encargada de dar seguimiento al caso.