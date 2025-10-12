Inician los trabajos de rehabilitación de colector colapsado en la colonia Tancol

Este socavón es uno de los más graves registrados durante el reciente temporal

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una vez que mejoraron las condiciones climáticas, COMAPA SUR inició los trabajos de rehabilitación de un colector de 90 metros lineales y 24 pulgadas de diámetro, que colapsó a causa de las intensas lluvias, provocando un socavón en la calle Otilio Álvarez, casi esquina con Rivera de Champayán, en la colonia Tancol, en Tampico.

Este socavón es uno de los más graves registrados durante el reciente temporal, debido al nivel de afectación que presentó la infraestructura sanitaria en ese punto. Durante el periodo de lluvias, personal del organismo trabajó en la identificación y evaluación de daños en diversos sectores. además de acordonar y señalizar el área para garantizar la seguridad de peatones y automovilistas.

Con la disminución de las precipitaciones, COMAPA Sur emprenderá la rehabilitación progresiva de los sitios afectados en Tampico y Ciudad Madero, con el objetivo de restablecer la infraestructura hidráulica y asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de drenaje.

Estas acciones se realizan en coordinación con los gobiernos municipales de Tampico y Ciudad Madero, así como con el Gobierno del Estado, reforzando el compromiso de actuar con rapidez y eficacia para proteger el bienestar y la seguridad de la ciudadanía.

Por. Mario Prieto.