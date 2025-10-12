“Los exhibieron en redes; regresaron y pagaron los daños de choque”.

El incidente quedó grabado en video y, de acuerdo con la publicación difundida en redes, los rostros de los presuntos responsables aparecen en las imágenes

TAMPICO, TAM.- Una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta Kawasaki —placas 40XFX3, según una publicación viral en redes sociales— se involucró en un choque por alcance contra una camioneta en la carretera Tampico–Mante y, en un primer momento, se dio a la fuga, informaron usuarios que difundieron el caso.

El incidente quedó grabado en video y, de acuerdo con la publicación difundida en redes, los rostros de los presuntos responsables aparecen en las imágenes.

Tras la difusión masiva, los internautas aseguraron que las cámaras de vigilancia estaban siendo revisadas para ubicar el destino donde se ocultaron los involucrados y se ofreció una recompensa para localizarlos y que respondieran por los daños.

Posteriormente, y siempre según la misma difusión, la pareja regresó al sitio o se presentó ante la parte afectada para cubrir los gastos derivados del choque.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre de conductor de la motocicleta, pero lo más importante es que están dando un ejemplo de la actuación ciudadana.

POR MARIO PRIETO