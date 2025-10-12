No quiso salir a ensuciarse sus zapatitos

EL RESBALÓN/MARIO ALBERTO PRIETO

Las lluvias en todo el país se convirtieron en una verdadera, pero en una verdadera tragedia, donde era muy importante, pero muy importante que la ciudadanía viera del lado de ellos, en sus zapatos, a los señores presidentes municipales de todo el país que sufrieron este tipo de estragos.

Vemos que en el vecino municipio de Pánuco, Veracruz se desplomó parte del malecón, se desbordó el río Pánuco, se registraron algunas inundaciones en varias comunidades y nunca se hizo presente el alcalde Oscar Guzmán de Paz.

No se le vio por ningún lado, ni el jueves, ni el viernes que fueron los días más críticos de las precipitaciones que se presentaron tanto en el sur de Tamaulipas, como norte de Veracruz.

Hasta el día de ayer, sábado apareció con su impermeable y sus botas para meterse al agua y posar para la fotografía en los boletines que se manejarían en sus redes sociales.

Apareció ya tarde, cuando el agua había bajado, cuando ya no había peligro por las lluvias, y cuando el sol salió, mientras tanto las familias de este municipio, norveracruzano , sufrieron la tempestad solos, como si no tuvieran autoridad municipal.

Cuando se registra un siniestro, es prácticamente una prueba para los presidentes municipales en turno, no todos lo aprueban ni de panzazo. La mayoría reprueban este tipo de situaciones que se les presentan esporádicamente, porque finalmente prefieren quedarse en su casa con su familia que estar ayudando a la gente, son muy pocos los que cumplen con el mandato por el cual por

protestaron.

No se vale que un alcalde ausente, que ignore a su gente en el momento que más lo necesitan, por que cuando buscan ser los jefes de la comuna se rentan los 365 días del año, 24/7 durante tres años, pero después se les olvida.

Los alcaldes que no están al pendiente de su gente, deberían de ser revocados, salir de la administración, porque eso significa que no les interesa su gente ni su pueblo, no les interesa la tierra, el terruño donde tienen enterrados su ombligo.

No hay candidato a la presencia Municipal, que en campaña uno lo entreviste y que no, nos tiren su rollo de qué siempre han soñado con ser el presidente municipal de su ciudad, pero vemos que cuando ganan, apenas y se sientan en la silla, se les olvida y eso no debe de pasar, por eso la raza, y luego los quiere hacer chicharrón como a los puercos.

¿Será que hay alcaldes que todavía creen que hacen tonta a la raza ?

O no se quieren ensuciar sus zapatitos Ferragamo que cuestan de 15 mil a 40,000 pesos, dependiendo el modelo; de ahora en adelante lo voy a revisar los zapatos a los alcaldes que me tope para ver si es por eso que luego nos regresan a las colonias ni andan en las inundaciones, para no ensuciárselos.

También hay que checarles si es que no quieren para no ensuciarse sus camisitas de marca Maja que es son carísimas, por cierto, y muchos políticos las utilizan.

Pobre del municipio de Pánuco, Veracruz por tener un presidente municipal totalmente reprobado y pobre del resto de los municipios del país que tienen este prototipo de alcaldes que sólo les gusta servirse y no servir.

ANDAN MUY MAREADOS LOS REGIDORES DEL SUR

He visto como muchos integrantes del cabildo han cambiado de la noche a la mañana, bueno a partir de que ganan el dinero, que nunca habían ganado en toda su vidas, pero eso no tiene nada que ver con que hoy se vuelvan frívolos, fríos, secos, huecos y hasta egoístas.

Donde quedó su “DON” de servir ( obviamente, lo digo en sentido irónico porque ninguno lo tiene), su HUMANISMO: tan afamado y presumido, pero no se los veo por ninguna lado.

Hoy algunos de los integrantes del cabildo en el caso de las mujeres, que sólo piensan en: ¿quién es la que va a ganar la semana estrenando, más zapatos, aretes o bolsas de marca?

En el caso de los hombres que forman parte del cabildo, sólo piensan en comprarse un camioneta, poner alberca en sus casas o hasta estrenar casa nueva.

Ahí luego les cuento quiénes son regidores del sur que hasta gordo me han caído porque ahora se creen ricos y fresas, cuando yo ( casi – casi) los conocí en huaraches y cuando traían carros viejos , feos y chatarra.

Apenas prueban las mieles del poder $$$$ y casi todos sueñan con ser alcaldes o Diputados, y qué bueno, pero eso no cae del cielo, ni por ir a la iglesia, todos los domingos, a depositar 10 pesos de diezmo, es necesario que se pongan a trabajar y a dar resultados.

Se han olvidado que llegaron por una votación , por el pueblo, por eso voy a andar regalando pastillitas de Ubícatex y de humildad para todos y todas las que quieran y necesiten.

Aunque me late, que no van a ser pastillitas, que es necesario regalar cajas y cajas para que vuelvan a tener los pies sobre la tierra y traten de hacer el mejor de sus esfuerzos en esta encomienda, pero principalmente que dejen de andar de gasparines ( osea como fantasmitas porque nunca van a despachar a la sala de regidores) y flojos y se pongan a trabajar.

El mayor logro de muchos integrantes del cabildo ( no de todos) pero sí de muchos es haber logrado meter en la nómina a sus familiares, a sus hijos, a sus papás, a sus esposos, a sus suegras y hasta a sus novias.

Y se vale, pero también es algo para criticarles.

Ahí investíguele y me pasa los nombres completos de los familiares de los regidores que están en nómina.

¡¡¡No se vale chillar !!!