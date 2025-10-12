Pescadores protestan en Playa Tesoro por restricciones de acceso

ALTAMIRA, TAM.- Un grupo de pescadores deportivos protestaron este domingo en Playa Tesoro de Altamira para exigir el libre acceso.

“La playa es de todos, no es de Asipona y queremos disfrutarla sin pedir permiso, es lo único que pedimos”, comentó Gabriel García.

Los manifestantes denuncian que personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Altamira (Asipona) les niega el acceso por cuestiones de seguridad.

Consideran que la playa debe permanecer abierta para todos, ya que representa una fuente de recreación, trabajo y turismo para la comunidad.

Los pescadores, al igual que los paseantes, deben pasar por dos filtros de seguridad, lo que genera largas filas de vehículos.

Los inconformes denuncian que personal de Asipona y de la Marina los revisan y les impiden el acceso a la playa sin justificación clara.

Playa Tesoro se encuentra dentro o junto al polígono del Puerto de Altamira, una zona que opera bajo control federal.

La Asipona es la responsable de la vigilancia y seguridad del acceso. Este control afecta al interés público de la playa como atractivo turístico de Altamira.

Las restricciones se justifican bajo el argumento de proteger la seguridad del recinto portuario. Sin embargo, estas medidas se han vuelto cada vez más estrictas.

Por Óscar Figueroa

La Razón