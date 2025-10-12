Piden piso parejo ante los Airbnb

La diputada Mayra Benavides exige que las plataformas de renta temporal cumplan con impuestos y regulaciones, para garantizar seguridad y competencia justa frente a la hotelería formal

CIUDAD VICTORIA, TAM- La presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, Mayra Benavides Villafranca, reiteró que los hoteleros de Tamaulipas —en especial los de Ciudad Victoria— demandan “piso parejo” frente a los propietarios que ofrecen alojamiento mediante plataformas como Airbnb, a fin de que estos últimos paguen el impuesto sobre hospedaje y cumplan con normas de protección civil.

“Los hoteleros del centro del estado piden igualdad de condiciones entre la hotelería formal y quienes rentan sus propiedades a turistas”, explicó. Señaló que los establecimientos formales deben cumplir con regulaciones estrictas, mientras que las plataformas digitales operan sin esos controles.

“Nos dimos a la tarea de incluirlas en la Ley de Turismo, pero falta el segundo paso con la Secretaría de Finanzas”, añadió.

Benavides Villafranca subrayó que el propósito es brindar mayor seguridad a los usuarios y propietarios. “Queremos evitar problemas de trata o delincuencia; nos interesa que tanto los huéspedes como los dueños sepan quién entra y cómo deja la propiedad”, puntualizó.

Indicó que en la zona sur del estado existen alrededor de 150 propiedades registradas en Airbnb, y un número menor en Victoria.

“Venimos de una buena temporada turística, con cifras alentadoras, y debemos cuidar a todos los actores: hoteleros, restauranteros, cámaras empresariales e incluso vendedores ambulantes de playa”, señaló.

Aunque no se han registrado incidentes en Tamaulipas, advirtió que en otros estados sí se han presentado casos de trata vinculados a hospedajes particulares. “Por eso buscamos prevenir, no esperar a que ocurra, sobre todo cuando hay menores de edad”, enfatizó.

Por Salvador Valadez C.

Expreso La Razón