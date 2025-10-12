Policía fallece tras ser arrastrado por la corriente al rescatar a familias de inundaciones en Veracruz

El policía falleció mientras realizaba labores de rescate y en cumplimiento de su deber; "descansa en paz, ofrendaste tu vida en aras de salvar otras", se lee en las despedidas en redes

VERACRUZ, MÉXICO.- Al cierre de esta nota y con información de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), se dio cuenta de 44 muertes en distintos municipios de los estados afectados por lluvias en México desde el pasado jueves 9 de octubre. Uno de esos fallecimientos es el de Práxedes García Hernández, integrante de la policía municipal de Papantla, en Veracruz.

Su historia trascendió porque falleció mientras se encontraba colaborando para ayudar a familias que se vieron afectadas por las fuertes inundaciones en el estado. El policía, de 57 años de edad, habría perdido la vida al ser arrastrado por la corriente que intentaba cruzar para rescatar a varias familias que se encontraban atrapadas en sus casas tras las inundaciones que dejaron las fuertes lluvias.

Así fue como se anunció la muerte de Práxedes García Hernández | Celestino Pino FB

Policía murió en cumplimiento de su deber

Luego de la muerte de este policía que se encontraba rescatando familias durante las inundaciones en Papantla, Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia desde Palacio Nacional el pasado viernes, sobre el fallecimiento de este elemento de la policía municipal de la localidad.

Tras su muerte, el día sábado fue despedido con honores en una ceremonia de último pase de lista de Práxedes García Hernández, la cual informó Celestino Pino, presidente municipal de Papantla, a través de sus redes sociales.

Acompañado de su familia e integrantes de la Policía Municipal, institución en donde se desempeñó leal y patrióticamente al grado de ofrendar su vida por salvar la de sus semejantes, los restos mortales de nuestro valeroso elemento estuvieron por última vez en su centro de trabajo y cuando fue nombrado en el pase de lista, la respuesta al unisono de la corporación fue ¡Presente!

Mediante una esquela, se informó la pérdida de la vida de Práxedes, a quien se le reconoció como un gran elemento que ofrendó su vida en aras de salvar las de los demás.

Estuvo presente la familia del policía que murió salvando otras vidas | Celestino Pino FB.

Las despedidas por parte de compañeros y sociedad veracruzana

A través de las redes sociales y tras darse a conocer su fallecimiento, las plataformas se llenaron de mensajes de despedida emotivos para este policía que murió intentando salvar vidas en las inundaciones de Papantla, en Veracruz.

«Te fuiste como un chingón, mi Prax. Salvando la vida de los demás, cual fue tu vocación en el servicio. Te reconozco tu valor y entereza al portar con orgullo el uniforme y darle el orgullo a tu familia de haber sido un gran hombre»; «Ganan poco y son los que arriesgan su vida. Ojalá el gobierno proteja a su familia que se queda sin él»; «Quedará escrito en el libro de historia como héroe»; «Murió en el deber salvando vidas»; «Descansa en paz, mi buen Prax. Ofrendaste tu vida en aras de salvar otras«, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en redes sociales lamentando la muerte de este policía en las inundaciones en Veracruz.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.